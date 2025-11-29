「株式会社プレサンスコーポレーション」、「株式会社プレサンス住販」、「株式会社プレサンスホームデザイン」が株式会社リビングハウスと企業提携を締結

株式会社プレサンスコーポレーション※イメージ

株式会社プレサンスコーポレーション（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：原田昌紀、以下「当社」）、グループ会社である株式会社プレサンス住販（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山岸嘉章）および株式会社プレサンスホームデザイン（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山岸嘉章）が、インテリアブランド「株式会社リビングハウス」（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北村甲介、以下「リビングハウス」）と企業提携を締結したことをお知らせいたします。





本提携は、お客様の新生活の質を高めるとともに、暮らしにデザイン性を加え、家具・インテリアを通じてトータルな住まいづくりをサポートすることを目的としています。

また、サステナビリティへの関心の高まりや価値観の多様化、心地よさの再定義といった社会の潮流を踏まえ、住まいとインテリアを融合させた提案価値をさらに強化してまいります。





本提携により、居住用の住宅をご契約いただいたお客様を対象に、リビングハウス直営店舗でご利用いただける「LIVING HOUSE特別ご優待券」を進呈いたします。

（対象はリビングハウス直営店舗における家具・インテリア商品であり、セール品・展示品・家電・グリーン・ギフトカタログ・飲食代金・配送料・施工費など、一部商品は対象外となります。）



当グループは、住宅の提供にとどまらず、入居後の暮らし全体を見据えた“暮らしの総合提案企業”を目指しています。今後もライフスタイルパートナーとの連携を深めながら、環境への配慮や安心・快適な住環境づくりを推進してまいります。



【会社概要】

〈株式会社リビングハウス〉

株式会社リビングハウスは、1942年に創業した老舗インテリアブランド。「日本を空間時間価値先進国へ」をミッションに掲げ、全国主要都市に直営店舗を展開。家具・雑貨の販売にとどまらず、ホテルやモデルルーム、オフィスなどの空間デザインや店舗プロデュース、さらに地方家具店・商業施設へのコンサルティング支援など、ライフデザインプラットフォームとして、幅広い事業を展開しています。デザイン性と機能性を両立した独自の世界観と、上質なライフスタイルを提案する企業として、高い評価を得ています。

URL：https://www.livinghouse.co.jp/(https://www.livinghouse.co.jp/)





〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2024年には、近畿圏で15年連続、名古屋市内で14年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。

URL：https://www.pressance.co.jp/(https://www.pressance.co.jp/)

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/(https://pressance-jyuhan.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp