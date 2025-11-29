ダルバ、OMOTESANDO CROSSING PARKにてポップアップ「City of Glow by d’Alba」を開催

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

ｄ’Alba Global Co., Ltd.が展開するプレミアム・ヴィーガン・ビューティーブランド、ダルバ(d'Alba)は、12月7日（日）～12月28日（日）、OMOTESANDO CROSSING PARK（東京・表参道）にてポップアップ「City of Glow by d’Alba」を開催いたします。

今回のポップアップは、ブランドを象徴するイエローを基調としたホリデーデザインで構成。会場中央には、ホリデーシーズンを象徴するホワイトツリーとイルミネーションが輝き、訪れたゲストを幻想的な世界へと誘います。

ポップアップテーマである 「City of Glow」 には、“東京を輝かせる光になる存在でありたい” という想いが込められています。ブランドカラーであるイエローを主軸にした空間演出と、雪のきらめきを思わせるホリデー装飾は、表参道・原宿エリアに広がる冬の景色に新しい彩りを添えます。

その象徴として、会期に合わせて表参道・原宿全域では大規模OOH展開を同時実施。街を歩けば目にするポスター、ビジュアル、世界観すべてが連動し、“街そのものがダルバになる”体験型コミュニケーションを実現しています。

d’Albaが放つ柔らかくあたたかい光が、

この冬、東京をそっと包み込み、

訪れた人を新しいホリデー体験へと誘います。

今、東京はダルバで輝く

OMOTESANDO CROSSING PARK

■ホリデームード溢れる、うっとりするような空間演出

店内外には、ギフトボックス、ライトアップされた装飾、フォトスポットなど、冬の訪れを感じる演出が散りばめられており、写真を撮りたくなる空間としてSNS投稿にも最適。ダルバならではの世界観を没入型で楽しめます。

■ベストセラーを中心に、話題のアイテムを自由に試せる

会場では、ブランド代表製品である「ホワイトトリュフ ファーストスプレーセラム」 をはじめ、国内外で人気の製品ラインアップを実際に試すことができます。

テクスチャーや香りを体感いただけるタッチアップカウンターもご用意しています。

■会場先行発売アイテムも登場

本イベントでは、店頭初披露となる新商品も限定で先行販売。

いち早く入手できる特別な機会となっています。

OMOTESANDO CROSSING PARK

表参道 CROSSING PARK に加え、東急プラザ原宿「ハラカド」でも同期間でポップアップを展開します。表参道から原宿の回遊導線に合わせ、エリア全体でブランド体験を楽しめるよう設計しています。気軽に立ち寄りながら製品を手に取れることができ、よりカジュアルかつ身近にダルバを感じられる空間となっております。

東急プラザ原宿「ハラカド」6，7階屋上テラス

【ポップアップ City of Glow by d’Alba 概要】

期 間：2025年12月7日（日）～2025年12月28日（日）

会 場：OMOTESANDO CROSSING PARK

住 所：東京都港区南青山5丁目-1-1

営業時間：10:30 ～ 20:00

入場料：無料

期 間：2025年12月1日（月）～2025年12月25日（木）

会 場：東急プラザ原宿「ハラカド」6，7階屋上テラス

住 所：東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」

営業時間：11:00 ～ 21:00

入場料：無料

【ダルバ公式SNS・販売ショップ】

Instagram：https://www.instagram.com/dalba_japan/

X：https://x.com/dAlba_japan

＠cosme：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=120823

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/dalba

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/dalba/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/044E4780-230B-4FA4-A7C3-7B370FC8F245(https://www.rakuten.co.jp/dalba/)

【本件に関するお問合せ先】

ｄ’Alba Global Co., Ltd.

メールアドレス：overseas-japan@dalba.com