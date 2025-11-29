約50万球が輝く幻想的な光と花々の饗宴！ 「フラワーパークかごしま」冬の風物詩イルミネーションが11月28日より開催

一般財団法人休暇村協会

霧島錦江湾国立公園内に位置するリゾートホテル「休暇村指宿」（鹿児島県指宿市／支配人：飯嶋 修）では、日本最大級の植物公園「フラワーパークかごしま」で11月28日（金）より開催される冬の名物「フラワーパークイルミネーション」にあわせ、宿泊者限定の無料直行バスを運行します。

2025年のテーマは「煌く（きら）めくKagoshima」シンボルである桜島をはじめ、自然豊かな鹿児島県を煌びやかな電飾で表現しています。

◆花×光が織りなす幻想的な夜「フラワーパークイルミネーション」

鹿児島県指宿市山川にある「フラワーパークかごしま」は、錦江湾や開聞岳を望む絶景の中に広がる日本最大級の植物公園です。「花・風・光のシンフォニー」をテーマに、36.5ヘクタールの広大な園内には、開聞岳を背景にした花広場や錦江湾を一望できる展望回廊、ヨーロッパ風の西洋庭園など多彩なエリアが点在し、亜熱帯植物をはじめ世界各地の花々を楽しめます。

冬の名物「フラワーパークイルミネーション」では、約50万球の電飾が園内を幻想的に彩り、夜の植物園ならではの特別な景色が広がります。

フラワーパークかごしまURL：https://www.fp-k.org/event/topics/11399/

指宿の冬を彩る花と光の饗宴「フラワーパークイルミネーション」

◆休暇村指宿の「フラワーパークイルミネーションバス」概要

イルミネーション開催にあわせ、休暇村指宿にご宿泊のお客様を対象に直行バスを運行します。

運行期間：2025年12月の月・木曜日

※12/1、4、29は除外日

料 金：乗車無料

※入園料別途：大人630円、小中学生310円、幼児無料

定 員：最大20名（チェックイン時に事前予約可）

スケジュール：

19：15休暇村発 ⇒ 19：45フラワーパーク着（45分間滞在）

20：30フラワーパーク発 ⇒ 21：00休暇村帰着

◆鹿児島の冬の味覚を楽しむおススメプラン「寒鰤料理と鹿児島黒牛・黒豚しゃぶしゃぶ×ハーフビュッフェ」鹿児島の冬の恵みを味わう、“地産地消”の食の魅力

鹿児島の冬味覚「寒鰤」と、黒牛・黒豚のしゃぶしゃぶを味わえる贅沢なプランです。寒鰤はおろし和え・お造り・ブリ大根の3品でご提供。黒牛はローストビーフとしゃぶしゃぶで、黒豚とともに食べ比べをお楽しみいただけます。

また地元野菜やさつまあげ、きびなごなどが並ぶハーフビュッフェもご利用いただいたお客様からも好評で、スイーツを客室で楽しめる「ナイトデザート★テイクアウト」も人気です。

期 間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

料 金：大人１泊２食付き 20,000円～（税込・入湯税別）

※平日海側和室1室２名様利用時の1名様料金

寒鰤大根知黒牛と黒豚の食べ比べ

◆休暇村指宿知錦江湾を眺めながらリラックス

砂むし温泉で知られる指宿温泉郷に位置し、魚見岳と錦江湾に囲まれた南国リゾート。館内では名物の砂むし温泉や天然かけ流し温泉、鹿児島の味覚を楽しめるハーフビュッフェをご用意。シーカヤックやキャンプなど、自然と触れ合える体験も充実しています。

おかげさまで、休暇村指宿は2025年4月6日に開業60周年を迎えました。これからも皆さまに愛されるホテルを目指してまいります。この機会にぜひ、指宿で心に残るひとときをお過ごしください。

所在地：〒891-0404 鹿児島県指宿市東方10445

支配人：飯嶋 修

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/ibusuki/

知種類も湯量も豊富なかけ流し天然温泉「知林の湯」広々としたお部屋で開放感抜群のプレミアムルーム指宿温泉の名物といえば「砂むし温泉」。休暇村指宿の砂むし温泉は雨天でも楽しめる全天候型の施設です。

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史との体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。