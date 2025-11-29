マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中のラブコメディ『婚活マッチトゥザフューチャー』実写縦型ショートドラマ配信スタート！

株式会社Cygames

株式会社Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の作品『婚活マッチトゥザフューチャー』の実写縦型ショートドラマを、2025年11月29日（土）より公式TikTokショートドラマアカウントで配信いたします。本作品は輪立さく先生による、恋愛偏差値低め主人公に未来のロボットが指南する婚活ラブコメ漫画です。

また、ショートドラマ配信を記念して、期間限定で『婚活マッチトゥザフューチャー』の原作14話分をマンガ配信サービス「サイコミ」にて無料公開いたします。

『婚活マッチトゥザフューチャー』ショートドラマ概要

結婚を夢見る主人公・並木なずな（28歳）は、3年付き合った初彼氏から突然の別れを告げられる。傷心したなずなは友人に勧められるがままマッチングアプリを始めるが、初アポの直前、“未来から来た”という婚活お助けロボット・ラブが現れて--

ダメ男ばかりに引っ掛かるなずなの婚活は前途多難の予感…。果たして、真の幸福を掴むことができるのか…！？

「サイコミ」で大人気連載中の婚活ラブコメを縦型実写ショートドラマ化！

・配信予定：2025年11月29日（土）18:00から順次配信

・配信プラットフォーム：TikTokサイコミ公式ショートドラマアカウント(https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama)

・話数：全9話公開

・原作：『婚活マッチトゥザフューチャー』 輪立さく

・出演：織田奈那（並木なずな 役）、世古口凌（ラブ 役）、宮崎想乃（瑞希 役）、宮本聖矢（誠 役）、木村伊吹（誠ニ 役）、井澤巧麻（カイ 役）

・監督：荻 颯太郎

・制作：CyberBuzz、CINEMA EYES

場面写真

「サイコミ」にて原作『婚活マッチトゥザフューチャー』の無料話拡大キャンペーンを開催

『婚活マッチトゥザフューチャー』のショートドラマ配信を記念して、期間中14話分を無料で公開します。

・無料拡大期間

2025年11月29日（土）18:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59

原作『婚活マッチトゥザフューチャー』は、作者の育休取得により10月から休載していましたが、11月29日（土）に待望の連載再開！最新63話を先読み公開しました。

「サイコミ」では、「待てばタダ！」のアイコンが表示されている話については無料でご覧いただけます。ショートドラマで描かれた物語の続きは、ぜひ原作漫画にてお楽しみください。

『婚活マッチトゥザフューチャー』とは

輪立さく

「私、恋愛偏差値低すぎ…？」

28歳で初彼にフラれたなずなに、未来のロボットが婚活指南！？

素敵なババアになるために、20代の今を爆走する婚活ラブコメ！

マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中。

「サイコミ」とは

オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。

サービス概要

タイトル：サイコミ

配信開始日： 2016年5月8日

開発・運営：株式会社Cygames

ダウンロードURL：

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273

ブラウザ版：https://cycomi.com

公式X：https://x.com/cycomi

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official

公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama

※推奨環境はこちら（ https://cycomi.com/requirements ）をご参照ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------

*(C) Cygames, Inc.

-----------------------------------------------------------------------------------------