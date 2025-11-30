補助金Flash、『先端設備等導入計画』に対応した計画書生成AI機能を提供開始

■ 新機能概要

補助金申請AIツール「補助金Flash」（運営：株式会社フランカAI）は、2025年11月より

「先端設備等導入計画」への計画書自動生成機能を追加しました。

このアップデートにより、中小企業者は地方自治体が認定する「先端設備等導入計画」の申請に必要な計画書を生成できるようになりました。

一般的に専門家へ依頼すると数日～数週間を要する内容を、最短10分で作成可能です。

現在、すべてのAI機能を体験できる 7日間の無料トライアルを提供中です。

https://franca.ai/hojokin(https://franca.ai/hojokin)

■ 「先端設備等導入計画」とは

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が設備投資を通じて 労働生産性を年平均3%以上向上させる ことを目的とした制度です。

市区町村の「導入促進基本計画」に沿って企業が申請すると、

- 固定資産税の軽減（課税標準 1/2 または 1/4）- 信用保証枠の追加

などの税制・金融支援を受けることができます。

適用対象となる設備は、機械装置・測定/検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェアなどで、要件・金額基準が定められています。

■ 補助金Flash 新機能の特徴

■ 今回の対応の目的

- 最新の制度要件に完全準拠労働生産性向上率（3％以上）、投資利益率（5％以上）、賃上げ表明（1.5%/3%）など、審査要件を踏まえた構成テンプレートを搭載。- AIが入力内容から自動生成業概要・設備投資内容・労働生産性向上の根拠・導入時期などを入力すると、AIが自動で計画書案に落とし込みます。- 制度適合性チェックを自動化設備の金額基準・取得時期・新品要件・対象資産カテゴリの整合性を確認し、計画内容が制度に適合しているかを判定。- 自治体へ提出しやすい形式で出力必要項目を整理した計画書案をそのまま活用でき、専門家とのやり取りも効率化。

中小企業にとって、設備投資を行う際に不可欠となる「先端設備等導入計画」。

一方で、

- 生産性向上率の算出- 導入設備の要件整理- 賃上げ方針の記載

など、多くの専門的項目が必要で、計画書作成の負担が大きい状況でした。

そこで補助金Flashでは、これらの計算・文章化をAIが一括で支援する機能を開発。

今回のアップデートにより、事業者は自社の状況を入力するだけで、

制度要件を満たす計画書を短時間で作成できるようになります。

Franca AI株式会社は、今後も補助金制度・計画制度への対応を拡大し、自治体・認定支援機関との連携を強化しながら、中小企業の経営支援DXを推進してまいります。

■ フリートライアル

補助金Flashは現在、7日間の無料トライアルを実施中です。

登録だけで全機能を体験でき、「自社の事業に合うか知りたい」「どのように計画書が生成されるのか見てみたい」という方におすすめです。

https://franca.ai/hojokin

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI（フランカAI)

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

