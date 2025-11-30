株式会社MUJIN、海遊館エリアの新店舗「油そば あけぼの 海遊館・大阪港店」のDX導入・オープン支援を実施

株式会社MUJIN

省力化・無人化のDX支援を行う株式会社MUJIN(https://mujinsouken.com/)（本社：大阪市）は、株式会社フードスマイル(https://foodsmile.co.jp/)（本社：大阪市）が運営する「油そば あけぼの 海遊館・大阪港店」(https://aburasoba-akebono.com/kaiyukan-osakakou/)（大阪港駅徒歩3分・海遊館エリア）の新規オープンにおいて、店舗づくりからシステム導入まで幅広い総合支援を実施しました。

支援内容

油そばあけぼのについて

店内- 店舗レイアウト・導線設計（回転率向上・省人化を実現）観光地ならではのピーク帯と混雑を想定し、注文・受け渡し・片付けの動線を最適化。最小人数で運営できる店内オペレーションを構築しました。- メニュー設計・UX改善（認知向上×オペレーション簡略化）観光客の利用導線を踏まえ、選択がしやすく回転が早いメニュー構成を設計。“人気メニューを中心とした決定しやすい導線”を構築し、現場負荷を軽減しました。- デジタルオーダーシステム導入（注文処理の自動化）注文・会計の効率化を目的に、スマホオーダー／タブレットオーダーを導入。混雑時でもスムーズなオペレーションを実現し、スタッフの負担と待ち時間を削減しました。- スタッフ動線の再設計（1～2名運営を想定）狭小スペースでの調理・提供に合わせて、仕込み、盛り付け、提供までの動きを細かく分析。“1～2名で回せる”オペレーションを構築し、人件費の最適化を実現。- 無人化・省力化のDXノウハウ提供MUJINがインドアゴルフ・飲食店で培った省力化の知見を反映し、IoT連携、監視体制、売上管理の仕組みなど、開業後の運営効率化まで総合的に支援。釜玉明太バター

油そば あけぼのは、従来の油そばのイメージである「重い」「脂っこい」を覆すため、オメガ3脂肪酸が豊富な高品質アマニ油を使用。

後味が軽く、食べた後も胃がもたれにくい “ヘルシー油そば” として、健康意識の高い方にも好評となっています。

【会社情報】

会社名：株式会社MUJIN（無人運営総合研究所）

所在地：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 29階 1-1-1号室

代表者：代表取締役 谷口 純哉

資本金：300万円

事業内容：無人運営施設の運営代行、無人運営に関する情報サイトの運営、無人運営に関するサービス紹介および導入支援