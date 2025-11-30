【Pontaパス】会員なら500円引き！ ミュージカル『SPY×FAMILY』 au Live StreamingとTELASAで アーカイブ付き生配信！
KDDI株式会社は、運営するエンターテイメントサイト「au Live Streaming」にて、シリーズ累計発行部数3,800万部突破の超人気コミックのミュージカル『SPY×FAMILY』の生配信が特典映像付きで決定したことをお知らせします。
配信対象公演は、以下を予定しております。
愛知公演：2025年12月29日(月)17:00 公演 / 2025年12月30日(火)12:00 大千穐楽公演
Pontaパス会員は、生配信視聴チケットを1枚につき500円お得にご購入いただけます。
遠藤達哉が2019年3月より「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載中の超人気コミックが、2023年3月に帝国劇場でミュージカルとして初舞台化されました。生身の俳優たちによって息を吹き込まれたキャラクターの姿は、多くの原作ファンとミュージカルファンの双方を魅了しました。その大好評を受けた舞台の再演が、新たなキャストを迎えて全国ツアーを行っている中、au Live Streamingでは、2025年12月29日・30日に御園座で開催される愛知公演を、アーカイブ付きで生配信いたします。この機会にぜひご視聴ください。
▼生配信視聴チケット販売ページ▼https://live.au.com/live/449/(https://live.au.com/live/449/)
■ミュージカル『SPY×FAMILY』 視聴チケット販売概要
配信対象公演：
愛知公演
・2025年12月29日(月)17:00公演
・2025年12月30日(火)12:00大千穐楽公演
特典映像：
12月29日(月)17:00公演 ＊アーニャ（泉谷星奈）の歌唱映像ダイジェスト
12月30日(火)12:00大千穐楽公演 ＊アーニャ（月野未羚）の歌唱映像ダイジェスト
＊特典映像は本編終了後にそのままお楽しみいただけます
販売期間：
愛知公演
12月29日(月)17:00公演・・・2025年11月30日 (日)15:40～2026年1月5日(月)20:00まで
12月30日(火)12:00大千穐楽公演・・・2025年11月30日 (日)15:40～2026年1月6日(火)20:00まで
視聴期間：
愛知公演
12月29日(月)17:00公演～2026年1月5日(月)23:59まで(アーカイブは準備整い次第開始)
12月30日(火)12:00大千穐楽公演～2026年1月6日(火)23:59まで(アーカイブは準備整い次第開始)
販売価格：
一般価格：5,500円（税込）
Pontaパス会員価格：5,000円（税込)
※ご購入時システム手数料として別途330円が必要となります。予めご了承ください。
※コンビニ支払い利用時には、コンビニ支払い手数料として別途220円が必要となります。
販売ページ：https://live.au.com/live/449/
■ミュージカル『SPY×FAMILY』 公演概要
出演者
〇2025/12/29(月) 17:00 公演
ロイド・フォージャー：木内健人
ヨル・フォージャー：和希そら
アーニャ・フォージャー：西山瑞桜
ユーリ・ブライア：吉高志音
フィオナ・フロスト：山口乃々華
フランキー・フランクリン：鈴木勝吾
ヘンリー・ヘンダーソン：鈴木壮麻
シルヴィア・シャーウッド：朝夏まなと
〇2025/12/30(火) 12:00 公演
ロイド・フォージャー：森崎ウィン
ヨル・フォージャー：唯月ふうか
アーニャ・フォージャー：村方乃々佳
ユーリ・ブライア：瀧澤翼
フィオナ・フロスト：山口乃々華
フランキー・フランクリン：鈴木勝吾
ヘンリー・ヘンダーソン：鈴木壮麻
シルヴィア・シャーウッド：朝夏まなと
加賀谷真聡(ドミニクほか) 依里(アクション吹き替え)
荒川湧太 岩崎巧馬 大津裕哉 大場陽介 小熊 綸 小倉優佳 鎌田誠樹
木村朱李 栗山絵美 桑原 柊 島田 彩 高島洋樹 丹宗立峰 堤 梨菜
早川一矢 深堀景介 本間健太 湊 陽奈 宮野怜雄奈 森田茉希
ロイドの幼少期(Wキャスト)
多胡奏汰 土岐田 凌
男子児童(Wキャスト)
大久保壮駿 釼持康心
Creative
原作：遠藤達哉 （集英社「少年ジャンプ＋」連載）
脚本・作詞・演出：Ｇ２
作曲・編曲・音楽監督：かみむら周平
美術：松生紘子
照明：松本大介
音響：秋山正大
映像：橋本亜矢子
衣裳：十川ヒロコ
ヘアメイク：宮内宏明
振付：梅棒 (楢木和也・天野一輝)
歌唱指導：市川祐子
子役演技コーチ：森田倫代
アクション：諸鍛冶裕太
指揮：上垣 聡／渡邉晃司
音楽監督助手・稽古ピアノ：浅野直子
稽古ピアノ：野口彰子／石倉江里子
演出助手：河合範子
舞台監督：山本圭太／菅田幸夫
アソシエイトプロデューサー：吉田訓和
プロデューサー：白石朋子／佐々木将之／鵜野悠大郎
製作：東宝株式会社
(C)遠藤達哉／集英社
公演URL：https://www.tohostage.com/spy-family/
【生配信に関する注意事項】
※配信開始時間は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※必ずチケットのご購入前に、各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうかご確認ください。
※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。
※ライブ配信の特性上、インターネット回線や機材・システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、一時停止、中断などが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しはいたしかねますことを予めご了承ください。
※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねますことを予めご了承ください。
※配信開始直前はサイトへのアクセスが集中するため、配信ページへのログインは時間に余裕をもってお済ませくださいますようお願いいたします。
※配信中、途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。
※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる映像および画面の録画・ 撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合があります。
※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。
■「Pontaパス」とは
おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。
詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。