株式会社Grand Chariot′sをグループへ迎え「Asset Business Human Capital」へ社名変更。

株式会社Asset Business HD

「資本の偏在を幸福に転化し、最大多数の最大幸福を実現する」をミッションに掲げ、M&A・事業承継を行う株式会社Asset Business HD（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐野 秀太、以下「当社HD」）は、株式会社Grand Chariot's（以下「旧Grand Chariot's」）の全株式を取得し、完全子会社化いたしました。

これに伴い、当該子会社の社名を「株式会社Asset Business Human Capital」（本社：兵庫県三田市、代表取締役：上田 龍一郎、以下「ABHC」）へ変更し、新たな体制で事業を開始いたしましたことをお知らせいたします。

今後は、旧Grand Chariot'sが培ってきた実直なオペレーション力に、当社HDが持つデジタルマーケティングとAI（人工知能）技術を掛け合わせ、社会インフラを支える「エッセンシャルワーカー領域」への人材紹介を強化。日本が直面する深刻な労働力不足の解決に挑みます。 なお、本経営統合後の事業シナジーにより、既に売上高・利益ともに統合前比3倍以上の成長を遂げており、さらなる事業拡大に向けて積極的な採用活動を開始いたします。

1. 経営統合と社名変更の背景：社会課題への「解」を提示する

日本国内において、医療・介護・物流・小売などの「エッセンシャルワーカー」不足は、2024年問題や少子高齢化を背景に深刻さを増しており、もはや一企業の課題を超えた社会全体のインフラ維持に関わる危機となっています。

Asset Business HDは、資本と経営ノウハウを投じることで企業のポテンシャルを解放する「マイクロPE（プライベート・エクイティ）ファンド」として、多角的な事業成長を支援してまいりました。 この度、人材領域における専門性と「実直な顧客支援」に強みを持つ旧Grand Chariot'sをグループに迎え入れることで、テクノロジーとヒューマンタッチを融合させた、次世代の人材ソリューションを提供できると確信いたしました。

2. 新生「Asset Business Human Capital」の戦略

「AI × エッセンシャルワーカー」で労働市場をアップデートする

社名変更と共に、私たちは単なる人材紹介会社から、テクノロジーで労働市場の不均衡を是正する「ヒューマンキャピタル・テックカンパニー」へと進化します。

- AIドリブンなマッチング精度の向上従来の人力による属人的な紹介モデルに加え、AIによるデータ解析を導入。求職者のスキル・志向性と、企業のカルチャー・要件を高度にマッチングさせることで、早期離職を防ぎ、定着率の高い紹介を実現します。- エッセンシャルワーカー領域への特化社会生活を支える不可欠な職種（エッセンシャルワーカー）にフォーカスし、潜在的な労働力の掘り起こしと、働きやすい環境への流動化を支援します。- PMI（統合プロセス）の成功と急成長経営統合後、両社の強みを掛け合わせたシナジー効果により、既に売上高および利益において統合前比3倍以上の成長を達成しています。この強固な財務基盤を元に、さらなるシステム投資とマーケティング強化を行います。3. 採用強化について

事業の急拡大に伴い、Asset Business Human Capitalでは、共に未来の労働インフラを創るメンバーを積極的に採用しています。 「AIを用いた事業開発に挑戦したい」「社会貢献性の高いビジネスに関わりたい」という熱意ある方のご応募をお待ちしております。

【募集職種】

キャリアアドバイザー

リクルーティングアドバイザー

事業開発・マーケティング担当 等

代表コメント

株式会社Asset Business Human Capital

代表取締役 上田 龍一郎

「これまでの私たちの強みであった『一人ひとりに寄り添う実直なオペレーション』に、Asset Business HDの持つ『経営基盤』と『AIやデータ活用の知見』が加わることで、提供できる価値は一段と高まりました。 既に統合による成果は数字として表れていますが、これは序章に過ぎません。AIという武器を手に、エッセンシャルワーカーの方々が誇りを持って働ける社会インフラを構築してまいります。」

株式会社Asset Business HD

代表取締役 佐野 秀太

「私たちのミッションである『最大多数の最大幸福』を実現するためには、社会の基盤を支える労働市場の課題解決は避けて通れません。上田代表率いるチームの熱意と実行力は、まさにその鍵となると確信しています。グループの総力を挙げてABHCの成長を支援し、日本社会にインパクトを与えていきます。」

会社概要

【子会社：新商号】

商号：株式会社Asset Business Human Capital（旧：株式会社Grand Chariot's）

代表取締役：上田 龍一郎

所在地：兵庫県三田市下深田746番地417

事業内容：エッセンシャルワーカー特化の人材紹介事業

【親会社】

商号：株式会社Asset Business HD

代表取締役：佐野 秀太

所在地：東京都品川区西五反田7-21-11 第二TOCビル6F1号

設立：2024年2月21日

事業内容：連続M&Aによるホールディングス

URL：https://ab-hd.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Asset Business HD