あしかがフラワーパークが日本三大イルミネーションに再認定！

株式会社足利フラワーリゾート

（株）足利フラワーリゾート（本社 栃木県足利市田中町906-13 代表 早川公一郎）が運営を行う、あしかがフラワーパークは3度目の日本三大イルミネーション認定を受賞いたしました。

2025年11月27日（木）、神奈川県藤沢市にて「夜景サミット2025 in 藤沢」が開催され、2017年に誕生した「日本三大イルミネーション」の再認定が実施されました。（前回は2022年3月に再認定が行われました）

今回の「日本三大イルミネーション」の再認定については、全国6,768名の夜景観光士と一般投票の合計数により決定されました。

その投票を元に東日本ランキング1位となり「日本三大イルミネーション」として認定していただきました。

2025年11月11日（火）に開催された『第3回 International Illumination Award』においても年間を通して最も優れた施設に与えられる「最優秀賞」を受賞し、日本一の称号を獲得しております。

今後も高いクオリティとオリジナリティを大切にし、地域や業界の発展に貢献して参ります。

◆日本三大イルミネーション

・あしかがフラワーパーク 光の花の庭（栃木県足利市）

・湘南の宝石～江の島を彩る光と色の祭典（神奈川県藤沢市）

・ハウステンボス 光の王国（長崎県佐世保市）