【マンション管理士試験、解答速報本日公開！】今年のマンション管理士試験ずばりどうだった！？TAC講師の解説会も同日開催。

令和7年度マンション管理士試験 解答速報

TAC株式会社令和7年度マンション管理士試験 解答速報

※解答速報はTAC（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果等について保証するものではございません。

解答速報会をYouTube ライブにて19:30から配信します！

マンション管理士試験 解答速報会

解答速報会は、TACのメイン講師：小澤良輔が登壇し、司会は彩坂美央が務めます。本イベントは、YouTubeにてライブ配信で行いますので、試験実施後はTACマンション管理士講座YouTubeチャンネルへお越しください！

▼配信予定日時

本日このあと19:30から配信スタートします！

YouTubeライブを視聴する

登壇者：小澤良輔(講師)・彩坂美央(司会)

解答速報会ライブでは、50問全問の予想正答番号および今年の試験の難易度などを解説します。

あなたの解答を採点します！無料Web採点・分析結果閲覧サービス

Webを活用して日本全国の受験生から解答データを収集し、精度の高い得点分析結果を提供いたします。

Webページで解答を入力（選択）するだけで、簡単に採点結果を閲覧することができます。また定期的に再集計されますので、登録者数が増えるにつれ、より精度の高い分析データを得ることができます！

▼登録受付期間

・解答入力受付期間：本試験当日11/30（日）15:00～12/16（火）12:00

※ユーザー登録は12/15(月)23:59まで

・個人成績発表 ：12/9(火)13:00～2026/1/8(木)11:00

・特典 ：『2025年度本試験解答解説（PDF）』Webにて無料配信

無料Web採点・分析結果閲覧サービスへ

■TACマンション管理士・管理業務主任者講座ウェブサイト



■TACマンション管理士・管理業務主任者講座YouTube



