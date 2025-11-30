全国無料放送局「BS10（ビーエステン）」×ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」コラボ企画！第2弾

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」は、17LIVE株式会社（東京都渋谷区 URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」とのコラボレーション企画の第２弾として、「BS10」で毎週火曜よる9：00から放送中のバスケットボール応援番組『Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE』内で不定期開催している、"バス魂ニュース"のコーナーキャスターとしてレギュラー出演するライバーを決定するイベント、『バスケ好き、全員集合！夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ！！ BS10バスケ魂出演権争奪戦』を、2025年11月30日（日）より開催することが決定しました。

本イベントは、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバー、もしくは活動予定の方であれば、誰でも参加が可能です。本日より開催するアプリ内イベントで上位に入賞した計3名のライバーは、「BS10」で放送中の「バスケ魂」内"バス魂ニュース"コーナーにおいて、レギュラーキャスターや試合観戦ロケの出演者として出演できる権利を贈呈します。

「17LIVE」のみならず、ライブ配信業界を代表してバスケットボール応援番組のコーナーキャスターとしてレギュラー出演するイチナナライバーを決定する本イベントに、ぜひご注目ください。

■企画概要

■タイトル：

『バスケ好き、全員集合！夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ!! BS10バスケ魂出演権争奪戦』

■開催期間：

2025年11月30日（日）～12月13日（土）

■参加条件：

・17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

・本プライズへの出演、関係する第三者が発信する各種メディアに顔出しがNGの方は対象外となります

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方は対象外となります

■プライズ（賞品）

・「BS10」Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE番組出演権

・「BS10」Bリーグ全力応援！バスケ魂 presented by バスケットLIVE 出演者との番組出演告知

・試合観戦ロケ

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

「BS10（ビーエステン）」について

BS10ではゴルフ・野球・バスケットボールといったスポーツ中継を全国無料でお届けしております。さらに、日本一の長寿クイズ番組に認定された「BS10 パネルクイズ アタック25」や、映画・ドラマ・旅などの豊富な番組ラインナップで、視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

「BS10」公式HP：https://www.bs10.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/BS10_TEN （@BS10_TEN）

視聴方法

BS10公式サイト :https://www.bs10.jp/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

"人と人のつながりを豊かにすること。"をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。



「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/(https://jp.17.live/)

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw