住まいのサブスク「ADDress」、地域交流に特化した“アクティビティ”の拡充、“デジタルノマド”受入本格化へ

株式会社アドレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐別当隆志、以下「ADDress」）は2025年11月30日、住まいのサブスク「ADDress」の開始から7周年を迎えました。国内外約300拠点に広がるネットワークを基盤に、多拠点居住・地域交流・ローカル体験を通じた“新しい暮らし方”を提案し続けてきました。この度7周年を記念し、神奈川県小田原市にてADDress会員・地域の方々とともに祝う「ADDress Picnic in Odawara」を開催し、持続可能なコミュニティの未来構想を発表します。

ADDressが生み出す“つながり”と“関係人口”

ADDressでは毎年、当サービスが社会課題に対してどのような良い影響を与えているかを具体的なデータに基づいて分析・評価した報告書『ADDress社会的インパクト評価レポート』を公表しています。レポート結果が示す通り、ADDress利用による生活満足度向上や地域交流の広がりが明確です。

- リピート予約比率：54.3％- 10人以上と交流した会員：46.6％- 生活満足度が「満足」へ変化：72.0％- 地域イベント回数（年間）：297件／参加1,459人- 地域での生産活動経験者：10.9％

住まい × つながり × 地域という三位一体の仕組みが、関係人口の拡大を後押ししています。

新たなアクティビティ事業で滞在を超えた交流

ADDressはさらなる「関係人口」の創出、および二地域居住・多拠点居住者を増やす新たな施策として、ADDress会員や家守*や地域の方々と連携し、“滞在を超えた地域交流に特化したアクティビティ事業”を立ち上げ、地域の魅力を深く味わうプログラムを全国で展開していきます。

▼アクティビティ（ローカル体験）例：

- 令和版“講”体験、大山宿坊ツアー［神奈川県伊勢原市］- 実践型二地域居住体験プログラム［オンライン＋各拠点］- 地元のキーパーソンと行く琴平バスツアー［香川県琴平町］- コーヒー焙煎＋拠点周辺巡り［山梨県上野原市］- 馬籠宿・妻籠宿を巡る中山道ウォーキング［長野県塩尻市］- 越境学習×地域 モニターツアー［東京都・長野県］- 低山登山・手工芸・利酒体験［神奈川県清川村］

体験を目的とした滞在予約の増加や主催者（家守・会員・地域住民）への収益還元モデルを通じ、コミュニティの自走性を高めていきます。

*家守（やもり）とは：ADDressの拠点で会員の滞在をサポートする地域と会員を繋ぐ役割を担う物件の管理人。家を適切に管理するだけでなく、地域の魅力を発信したり、会員同士や地域の人々との交流を促したりします。

インバウンドを含む「デジタルノマド受入」を本格化

アクティビティを見る :https://luma.com/address

ADDressは2026年春より、インバウンドを含むデジタルノマド（海外リモートワーカー）*受入を段階的に開始します。一般社団法人日本デジタルノマド協会（JDNA）と連携し、国内外のデジタルノマド受入拠点として、全国のADDress拠点を活用します。

■ ADDress × JDNA 連携のポイント

１. 「ノマドフレンドリー」な滞在環境

拠点ネットワークを活かし、ワークスペース、Wi-Fi環境、コミュニティ交流、地域体験プログラムなど、ノマドに必要な環境を標準装備していきます。

２. 国内各地での“長期滞在×地域交流”を促進

デジタルノマドは“深く滞在する観光”を好む傾向があり、滞在・飲食・交通などの地域消費の増加が期待されます。

３. 地域企業との協業・産業振興へ

ADDressが培ってきたローカルコミュニティとノマドの専門性が掛け合わさることで、「ローカル商品開発」「スタートアップイベント」「インキュベーション支援」などのプロジェクトも想定されます。

４. 国際交流・教育分野での価値創出

地域の学校・団体とノマドの交流機会を創出し、「教育×越境学習」の新たな形も実現します。

*デジタルノマドとは：携帯・パソコン・インターネットを活用し、旅をしながら働く、場所にとらわれないライフスタイルを送る人々のこと。世界的に増加しており、市場規模は4,000万人、年間支出額120兆円（一人あたりの平均消費額350万円）と非常に大きな経済インパクトを持つ存在です。日本でも2024年4月からデジタルノマドビザが開始され、今後の受入環境整備が急務となっています。

一般社団法人日本デジタルノマド協会（JDNA）

日本のデジタルノマド推進の中核を担う団体として2022年に設立（本社：秋田県山本郡三種町、代表理事：中野智恵）、自治体・宿泊事業者向けコンサルとして受入環境整備のほか、日本語や英語による情報発信、国際カンファレンス「デジタルノマドサミット」の開催、デジタルノマド白書の発行、オンラインコミュニティ運営など幅広い活動を行っています。

ADDress津和野B邸「つわの寮」 ― 学びと国際交流のローカル拠点

島根県立津和野高校の元女子寮が空き家になり、新たな施設「つわの寮（ADDress津和野B邸）」として生まれ変わる

「ゲストハウス＆コミュニティスペース『つわの寮』（ADDress津和野B邸併設）」は2025年12月プレオープン予定で、島根県津和野町に立地する“学べる交流拠点”として、ADDressが新たに展開する象徴的な施設です。津和野町つわの暮らし推進課と連携・協力の下、地域おこし協力隊員をADDressが雇用し、施設の管理運営やコミュニティ・マネジャーとしての役割を担います。津和野高校と連携した教育プログラム、ADDress会員・旅人・地域住民・移住者が共に学び合う場を備え、ローカルと外部人材が混ざり合う“越境学習”のハブとして機能していきます。

１. 学べる交流拠点 & IT教育

宿泊スペースと交流スペースを併設し、滞在者がともに学べる場所となっています。定期的にIT・デジタル教育プログラムを開催する計画で、地域教育のアップデートに貢献する学びの拠点を目指します。

２. インバウンド・デジタルノマドの受入

ADDressでの地域おこし協力隊員の雇用や、海外ゲスト（インバウンド・デジタルノマド）の受け入れも積極的に実施します。地域内の人材育成だけでなく、国内外の滞在者との交流を生み出し、多文化理解や地域活性の新しいモデルを築いていきます。

３. 歴史と文化体験プログラム

津和野は“山陰の小京都”とも呼ばれる地域。伝統的な町並み、温かいコミュニティ、美しい自然、食文化などが魅力で、歴史・文化を体感するツアーやワークショップも開催されています。主にインバウンド向けの多言語対応で、地域住民との深い交流を楽しむプログラムを提供します。

「副業型スタッフ」を募集！

私たちと一緒に働く仲間「副業型スタッフ」を募集しています。職種は「拠点開発（営業）」「SNSマーケ（運用）」「データ分析（開発）」の3つで、週1～3日程度の業務です。経験および作業工数により報酬を確定し、福利厚生としてADDress利用権が付与されます（一定条件有）。

ご興味のある方は、以下のリンクより詳細をご確認ください。

募集要項とエントリーへ :https://form.run/@saiyo2025

サービス概要：ADDressとは？

「いつもの場所が、いくつもある、という生き方」

ADDressは、定額制で日本内外の家に住める多拠点コリビング(co-living)サービスです。

「#全国創生」をスローガンに掲げ、多拠点居住を通じ、地域活性化および地域コミュニティに新たな関係をつくるライフプラットフォームを提供します。



都市と地方が協力しながら地方への「帰属」そして生活の「回遊」を促進することで、世界中にコミュニティを築いていく、各地域の関係人口を加速させる次世代の地方創生の在り方だと考えます。各家には個室を中心に寝室を確保しつつ、シェアハウスのようにリビングやキッチンなどを共有。空き家や別荘を活用することで、コストを抑えながらリノベーションによる快適な空間を提供しています。光熱費、Wi-Fi、共有家具の利用も含めて低価格の月額利用ができます。

家守をハブとした会員同士や地域住民との交流機会も魅力の一つで、会員はさまざまな地域で新たなコミュニティに出会えます。少子高齢化の人口減少社会において、移住ではなく都心部と地方が人口をシェアリングする多拠点居住のサービスを目指しています。

ADDress公式サイトへ :https://address.love/

■株式会社アドレス 概要

設立：2018年11月30日

代表取締役社長：佐別当 隆志

本社所在地：東京都千代田区平河町 2-5-3

事業内容：多拠点居住サービスの提供

URL： https://address.love