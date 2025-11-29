ノジマTリーグ 2025-2026 公式戦 11月29日開催 T.T彩たま vs 琉球アスティーダ 試合結果

一般社団法人Ｔリーグ


本日の試合は3-2でT.T彩たまの勝利です。