さらば青春の光 最新単独公演『八百長』DVD発売記念 川谷絵音 書き下ろしのOP曲『八百長のテーマ』のMVが11月30日（日）18時に公開！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ＴＢＳラジオ




お笑いコンビ・さらば青春の光の最新単独LIVE『八百長』のDVDが12月3日（水）に発売されることを記念し、川谷絵音が公演の為に書き下ろしたOP曲『八百長のテーマ』のMVを11月30日（日）18時に公開することが決定！

『八百長のテーマ』のMV監督には、これまで人気アーティストのMVを数多く手掛ける、映像ディレクターの加藤マニが務め、友情出演としてひょうろくと、かもめんたる 槙尾ユウスケも出演している。

そして、川谷絵音がこれまで手掛けた、さらば青春の光 単独公演『大三元』から『八百長』までの全てのテーマ曲を詰め込んだアルバム『さらば青春の光』（7曲入り）が12月2日（火）24時に一斉配信開始！ぜひ公演DVDと合わせてお楽しみいただきたい。



さらば青春の光 単独LIVE『八百長』は、2025年5～9月にかけて大阪・東京・石川・神奈川・新潟・福岡・京都・愛知・北海道・愛媛・宮城・鳥取の全国12都市41公演を完走し、過去最高となる4万人を動員。チケット即完売の大盛況となったライブで、今回発売となるDVDは9月に行われた東京凱旋公演が収録されている。

単独公演にて毎年恒例となっている、川谷絵音が手掛けるテーマ曲は、作品をさらに彩る重要な存在となっており、毎年音源化のリクエストが多数寄せられ、この度待望の音源リリース＆MV公開となる。



●アーティスト名


川谷絵音とさらば青春の光と愉快な仲間たち



●アルバム名


『さらば青春の光』





2025年12月2日（火）24時リリース

収録曲タイトル（7曲入り）



M1：大三元のテーマ


M2：四季折々～Opening～


M3：四季折々～Ending～


M4：五穀豊穣のテーマ


M5：すご六のテーマ


M6：ラッキー7のテーマ


M7：八百長のテーマ



▼配信は各種音楽配信サービスにて


https://linkco.re/Umqr9a2x



※配信開始と共に、各配信ストアのリンクが表示されます。


　配信開始日時 12月2日（火）24:00＝12月3日（水）0:00



●『八百長のテーマ』MV




監督：加藤マニ／11月30日（日）18時公開！


https://youtu.be/1YDRNwdRizg







さらば青春の光 単独LIVE『八百長』DVD



発売日：2025年12月3日（水）


内容：本編108分＋特典映像30分


仕様：DVD 1枚組


価格：\3,960（税込）


品番：PCBE-12520


発売元：TBSラジオ


販売元：ポニーキャニオン


(C)2025 TBS RADIO / THE MORIHIGASHI



＜収録内容＞


・オープニングコント


・命の授業


・伝えたいことがあるんだ


・鉄


・コント「宇宙人カフェ」


・社会の灰皿


・DVボクサー



＜特典映像＞


「東ブクロに聞く八百長の裏側」

＜初回限定封入特典＞


DVD発売記念オンラインイベント参加申込券（2026年1月実施予定）

＜法人オリジナル特典＞


◆Amazon.co.jp


プリントサイン＆コメント入り　L判ブロマイド


◆楽天ブックス


プリントサイン＆コメント入り 2L判ブロマイド（2種セット）


◆HMV&BOOKS online、HMV・HMV&BOOKS店舗（一部除く）


プリントサイン＆コメント入り L判ブロマイド


※商品仕様・収録内容は都合により変更になる可能性がございます。

詳しくはTBSラジオイベントページにて！


https://www.tbsradio.jp/event/100960/





TBSラジオ 『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』

毎週土曜 深夜27時放送


番組ハッシュタグ：#タダバカ


番組サイト https://www.tbsradio.jp/saraba/