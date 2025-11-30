さらば青春の光 最新単独公演『八百長』DVD発売記念 川谷絵音 書き下ろしのOP曲『八百長のテーマ』のMVが11月30日（日）18時に公開！

株式会社ＴＢＳラジオ

お笑いコンビ・さらば青春の光の最新単独LIVE『八百長』のDVDが12月3日（水）に発売されることを記念し、川谷絵音が公演の為に書き下ろしたOP曲『八百長のテーマ』のMVを11月30日（日）18時に公開することが決定！



『八百長のテーマ』のMV監督には、これまで人気アーティストのMVを数多く手掛ける、映像ディレクターの加藤マニが務め、友情出演としてひょうろくと、かもめんたる 槙尾ユウスケも出演している。





そして、川谷絵音がこれまで手掛けた、さらば青春の光 単独公演『大三元』から『八百長』までの全てのテーマ曲を詰め込んだアルバム『さらば青春の光』（7曲入り）が12月2日（火）24時に一斉配信開始！ぜひ公演DVDと合わせてお楽しみいただきたい。

さらば青春の光 単独LIVE『八百長』は、2025年5～9月にかけて大阪・東京・石川・神奈川・新潟・福岡・京都・愛知・北海道・愛媛・宮城・鳥取の全国12都市41公演を完走し、過去最高となる4万人を動員。チケット即完売の大盛況となったライブで、今回発売となるDVDは9月に行われた東京凱旋公演が収録されている。



単独公演にて毎年恒例となっている、川谷絵音が手掛けるテーマ曲は、作品をさらに彩る重要な存在となっており、毎年音源化のリクエストが多数寄せられ、この度待望の音源リリース＆MV公開となる。

●アーティスト名

川谷絵音とさらば青春の光と愉快な仲間たち

●アルバム名

『さらば青春の光』

2025年12月2日（火）24時リリース



収録曲タイトル（7曲入り）

M1：大三元のテーマ

M2：四季折々～Opening～

M3：四季折々～Ending～

M4：五穀豊穣のテーマ

M5：すご六のテーマ

M6：ラッキー7のテーマ

M7：八百長のテーマ



▼配信は各種音楽配信サービスにて

https://linkco.re/Umqr9a2x

※配信開始と共に、各配信ストアのリンクが表示されます。

配信開始日時 12月2日（火）24:00＝12月3日（水）0:00

●『八百長のテーマ』MV

監督：加藤マニ／11月30日（日）18時公開！

https://youtu.be/1YDRNwdRizg

さらば青春の光 単独LIVE『八百長』DVD



発売日：2025年12月3日（水）

内容：本編108分＋特典映像30分

仕様：DVD 1枚組

価格：\3,960（税込）

品番：PCBE-12520

発売元：TBSラジオ

販売元：ポニーキャニオン

(C)2025 TBS RADIO / THE MORIHIGASHI

＜収録内容＞

・オープニングコント

・命の授業

・伝えたいことがあるんだ

・鉄

・コント「宇宙人カフェ」

・社会の灰皿

・DVボクサー

＜特典映像＞

「東ブクロに聞く八百長の裏側」



＜初回限定封入特典＞

DVD発売記念オンラインイベント参加申込券（2026年1月実施予定）



＜法人オリジナル特典＞

◆Amazon.co.jp

プリントサイン＆コメント入り L判ブロマイド

◆楽天ブックス

プリントサイン＆コメント入り 2L判ブロマイド（2種セット）

◆HMV&BOOKS online、HMV・HMV&BOOKS店舗（一部除く）

プリントサイン＆コメント入り L判ブロマイド

※商品仕様・収録内容は都合により変更になる可能性がございます。



詳しくはTBSラジオイベントページにて！

https://www.tbsradio.jp/event/100960/

TBSラジオ 『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』

毎週土曜 深夜27時放送

番組ハッシュタグ：#タダバカ

番組サイト https://www.tbsradio.jp/saraba/