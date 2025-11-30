さらば青春の光 最新単独公演『八百長』DVD発売記念 川谷絵音 書き下ろしのOP曲『八百長のテーマ』のMVが11月30日（日）18時に公開！
お笑いコンビ・さらば青春の光の最新単独LIVE『八百長』のDVDが12月3日（水）に発売されることを記念し、川谷絵音が公演の為に書き下ろしたOP曲『八百長のテーマ』のMVを11月30日（日）18時に公開することが決定！
『八百長のテーマ』のMV監督には、これまで人気アーティストのMVを数多く手掛ける、映像ディレクターの加藤マニが務め、友情出演としてひょうろくと、かもめんたる 槙尾ユウスケも出演している。
さらば青春の光 単独LIVE『八百長』は、2025年5～9月にかけて大阪・東京・石川・神奈川・新潟・福岡・京都・愛知・北海道・愛媛・宮城・鳥取の全国12都市41公演を完走し、過去最高となる4万人を動員。チケット即完売の大盛況となったライブで、今回発売となるDVDは9月に行われた東京凱旋公演が収録されている。
単独公演にて毎年恒例となっている、川谷絵音が手掛けるテーマ曲は、作品をさらに彩る重要な存在となっており、毎年音源化のリクエストが多数寄せられ、この度待望の音源リリース＆MV公開となる。
●アーティスト名
川谷絵音とさらば青春の光と愉快な仲間たち
●アルバム名
『さらば青春の光』
2025年12月2日（火）24時リリース
収録曲タイトル（7曲入り）
M1：大三元のテーマ
M2：四季折々～Opening～
M3：四季折々～Ending～
M4：五穀豊穣のテーマ
M5：すご六のテーマ
M6：ラッキー7のテーマ
M7：八百長のテーマ
▼配信は各種音楽配信サービスにて
https://linkco.re/Umqr9a2x
※配信開始と共に、各配信ストアのリンクが表示されます。
配信開始日時 12月2日（火）24:00＝12月3日（水）0:00
●『八百長のテーマ』MV
監督：加藤マニ／11月30日（日）18時公開！
https://youtu.be/1YDRNwdRizg
さらば青春の光 単独LIVE『八百長』DVD
発売日：2025年12月3日（水）
内容：本編108分＋特典映像30分
仕様：DVD 1枚組
価格：\3,960（税込）
品番：PCBE-12520
発売元：TBSラジオ
販売元：ポニーキャニオン
(C)2025 TBS RADIO / THE MORIHIGASHI
＜収録内容＞
・オープニングコント
・命の授業
・伝えたいことがあるんだ
・鉄
・コント「宇宙人カフェ」
・社会の灰皿
・DVボクサー
＜特典映像＞
「東ブクロに聞く八百長の裏側」
＜初回限定封入特典＞
DVD発売記念オンラインイベント参加申込券（2026年1月実施予定）
＜法人オリジナル特典＞
◆Amazon.co.jp
プリントサイン＆コメント入り L判ブロマイド
◆楽天ブックス
プリントサイン＆コメント入り 2L判ブロマイド（2種セット）
◆HMV&BOOKS online、HMV・HMV&BOOKS店舗（一部除く）
プリントサイン＆コメント入り L判ブロマイド
※商品仕様・収録内容は都合により変更になる可能性がございます。
詳しくはTBSラジオイベントページにて！
https://www.tbsradio.jp/event/100960/
TBSラジオ 『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』
毎週土曜 深夜27時放送
番組ハッシュタグ：#タダバカ
番組サイト https://www.tbsradio.jp/saraba/