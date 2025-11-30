揚げたて天ぷらの「あげてんや」12月1日（月）より「冬の贅沢」フェアを開始いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス※りんくうプレミアムアウトレット店では価格および内容が異なります。

四季折々の旬な食材をサクッと香ばしく揚げた天ぷらが自慢の「あげてんや」では12月1日（月）より「冬の贅沢」フェアを開催いたします。紅ずわい蟹に、瀬戸内産牡蠣、そして鴨肉など旬な味覚を盛りだくさんで揃えました。ミニ麺セットや、かしわめし付きもございます。ご飯付きメニューは明太子およびからし高菜食べ放題サービスもございます。心ゆくまでお食事をお楽しみください。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。何卒よろしくお願い申し上げます。

※大分ゆめタウン中津店では「明太子とからし高菜食べ放題なし」も税込330円引きで提供できます。

販売期間 令和7年12月1日（月）～ 令和8年2月28日（土）

あげてんや 全店舗

・大阪りんくうプレミアム・アウトレット店 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

りんくうプレミアム・アウトレット メインサイドエリア１F 1700 072-458-4636

・兵庫イオン明石店 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通2-3-1

イオン明石ショッピングセンター2番街1F 078-915-7760

・浜松イオンモール浜松志都呂店 静岡県浜松市中央区志都呂二丁目37番1号

イオンモール浜松志都呂1F 053-523-8671

・名古屋イオンモール大高店 愛知県名古屋市緑区大高町二丁目450番地イオンモール大高1F 052-626-3981

・広島イオンモール広島祇園店 広島県広島市安佐南区祇園3丁目2-1 イオンモール広島祇園1F

082-962-2100

・大分ゆめタウン中津店 大分県中津市蛭子町3丁目99ゆめタウン中津1階 0979-64-9292

・佐賀鳥栖プレミアムアウトレット店 佐賀県鳥栖市弥生が丘8丁目1番地

鳥栖プレミアム・アウトレット内 0942-85-8873

※佐賀鳥栖プレミアムアウトレット店では「冬の贅沢フェア」は実施いたしません。

冬の贅沢フェアメニュー（りんくうプレミアムアウトレット店以外）

※画像はイメージでございます。

■ 紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸 天ぷら定食（明太子とからし高菜が食べ放題付き）

1,880円 （税込2,068円）

天ぷら（紅ずわい蟹/海老2本/瀬戸内産牡蠣/南瓜/蓮根/春菊）

かしわめし/味噌汁

「冬の天ぷら」を一挙に揃えました。かしわめしと一緒にお楽しみ

ください。

紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸天ぷら定食■ 紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸 天丼 ミニ麺セット（明太子とからし高菜が食べ放題付き）

1,880円 （税込2,068円）

天ぷら（紅ずわい蟹/海老2本/瀬戸内産牡蠣/南瓜/蓮根/

春菊） /うどん又はそば

海の幸をふんだんに乗せた天丼です。うどん 又は おそばが付い

ています。

紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸天丼 ミニ麺セット■ あったか鴨南そば かしわめし付き （明太子とからし高菜が食べ放題付き）

1,380円(税込1,518円)

鴨肉の旨味が効いた出汁が風味を引き立てます。かしわめし付き

です。

あったか鴨南そば かしわめし付き

冬の贅沢フェアメニュー（りんくうプレミアムアウトレット店）

※画像はイメージでございます。

■ 紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸 天ぷら定食

1,730円 （税込1,903円）

天ぷら（紅ずわい蟹/海老2本/瀬戸内産牡蠣/南瓜/蓮根/春菊）

かしわめし/味噌汁/からし高菜

「冬の天ぷら」を一挙に揃えました。かしわめしと一緒にお楽しみ

ください。

紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸 天ぷら定食■ 紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸 天丼 ミニ麺セット

1,830円(税込2,013円)

天ぷら（紅ずわい蟹/海老2本/瀬戸内産牡蠣/南瓜/蓮根/

春菊） /うどん又はそば /からし高菜

海の幸をふんだんに乗せた天丼です。うどん 又は おそばが付い

ています。

■ 天丼単品（味噌汁/からし高菜付き）

紅ずわい蟹と瀬戸内産牡蠣の海の幸天丼 ミニ麺セット

1,530円 （税込1,683円）

その他のおもなメニュー

※画像はイメージでございます。

※店舗によっては取り扱っていないメニューもございます。

■ あげてんや天ぷら定食

1,630円 （税込1,793円）

天ぷら（海老・豚ロース・いか・きす・野菜3種）

ごはん、味噌汁

（明太子とからし高菜が食べ放題）

あげてんや天ぷら定食■ 穴子海鮮天ぷら定食

1,830円 （税込2,013円）

天ぷら（1本穴子・海老2本・いか・野菜3種）

ごはん、味噌汁

（明太子とからし高菜が食べ放題）

穴子海鮮天ぷら定食■ 博多上天丼 ミニ麺セット

1,780円 （税込1,958円）

丼（海老2本・豚ロース・ささみ明太子大葉・ごぼう・野菜3種）

選べるミニ麺（※うどん（温/冷）、そば（温/冷）からお選びください。） （明太子とからし高菜が食べ放題）

天丼単品 1,580円 （税込1,783円）

博多上天丼 ミニ麺セット■ 博多うまかセット 漬けまぐろ丼

1,630円 （税込1,793円）

肉ごぼう天うどん（小）、漬けまぐろ丼（小）、甘味

（明太子とからし高菜が食べ放題）

博多うまかセット 漬けまぐろ丼■ 博多うまかセット うな丼

1,830円 （税込2,013円）

肉ごぼう天うどん（小）、うな丼（小）、甘味

（明太子とからし高菜が食べ放題）

博多うまかセット うな丼

定食・セットメニューでは 明太子とからし高菜が

食べ放題でございます。

◎ その他のお品書き https://ys-holdings.co.jp/agetenya/?page_id=983(https://ys-holdings.co.jp/agetenya/?page_id=983)

◎「あげてんや」4つのこだわり 「美味しさの極意」■ 博多食材のこだわり

あげてんやは「博多食材」にこだわっています。博多名物「肉ごぼう天うどん」「明太子」「からし高菜」「あごだし」「ごぼう天」「豚天」など、「博多ならではの食材を使用した料理を提供しております。

■ 博多うどんのこだわり

あげてんやは「博多うどん」にこだわっています。原料の小麦は食感が引き出せるよう最適にブレンド。加工でんぷんは一切使用せず無添加により、多加水で丹念に生地を練り長時間熟成。博多ならではの「もちもち」としたコシとやさしい食感が特徴です。

■ あごだしのこだわり

あげてんやは「あごだし」にこだわっています。博多のだしといえば「あご（飛魚）」、スッキリとした甘味と独自のうま味、上品で風味豊かな香りが特徴。当店のうどの出汁は、あごだしと老舗の九州醤油を使用、豊かな香りと甘さの残る風味が特徴です。

■ 天つゆのこだわり

あげてんやは「天つゆ」にこだわっています。サクッと旨みを閉じ込めたあげてんやの揚げたて天ぷらのおいしさを、更に引き出すため、九州の醤油と昆布、かつおで、だしの旨みが利いた天つゆにしあげております。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円

従業員数：4,583名

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

あげてんやHP https://ys-holdings.co.jp/agetenya/