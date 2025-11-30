【野口観光グループ】音楽サークル「あけぼの」クリスマスコンサートIN森のソラニワ♪♪

野口観光グループの音楽サークル「あけぼの」では、今年もきたゆざわ 森のソラニワ にてクリスマスコンサートを開催いたします。




クリスマスシーズンに合わせ、聞き馴染みのある曲や冬らしい曲をご用意し、心あたたまる演奏をお届けいたします。


ぜひお誘い合わせのうえ、ごゆっくりお楽しみください。




【日　時】 2025年12月22日（月）20時30分ころ（ビンゴ大会終了後）


【場　所】 きたゆざわ 森のソラニワ　1Fロビー


【演奏曲目】


・Silent


・クリスマス童謡メドレー


ほか







静かに降り積もる雪のように、心に寄り添う音楽とともに。


笑顔あふれる特別なひとときを皆さまと共有できますことを心より楽しみにしております。




■きたゆざわ森のソラニワへのご宿泊は、公式ホームページからの予約がおすすめです。


＞＞https://www.mori-soraniwa.com/




■野口観光の「音楽サークル」とは？


社員同士の交流を通し、社内の風通しを良くする取り組みを行う「社員交流プロジェクト」の活動の一環として2021年にサークルが発足。


5年目の今年は9名のメンバーで活動を行っております。


社内の風通しを良くすることで野口観光の館同士の結束を高める意味合いもある


社内活動となっています！


昨年度は100名様ものお客様と共に大盛りあがりのコンサートとなりました！


今年度のコンサートも乞うご期待下さいませ！




９月開催「石水亭オータムコンサート」は　　　　　　　　　　　お湯の守り神「湯鬼神」も加わり大盛況に！