経営者コミュニティ「REAL VALUE CLUB」新体制へ

株式会社REAL VALUE（本社：東京都港区、チェアマン：堀江貴文、溝口勇児、三崎優太）が運営する経営者コミュニティ「REAL VALUE CLUB（以下、RVC）」は、2025年11月1日付で新たにアドバイザリーボードメンバーを迎え、経営体制を強化いたしました。本体制の発足により、RVCは次世代の経営者コミュニティモデルを牽引してまいります。

RVCは、各業界の先端を走る経営者が集い、「学び」や「交流」の枠を超え、事業創出、政策提言、社会発信を通じて、経営者自身が社会にインパクトをもたらすプラットフォームとして注目を集めています。

今回のアドバイザリーボード就任は、RVCの進化をさらに加速させるものであり、思想・構想・実装・検証を一貫して行う体制を強化し、スピード感のある事業創出と社会変革の実現を目指します。アドバイザリーボードメンバーは、RVCの理念を体現し、組織の方向性や戦略立案、事業共創の推進など、コミュニティ全体の成長を牽引する役割を担います。

RVCは、経団連を影響力で超えることを目標に掲げ、経済界・メディア・行政・社会に対して多面的な活動を行っております。多くの経営者コミュニティに見られる単なるネットワークを超え、社会を動かす「経営者の集合知」として拡張してまいります。

■ メンバー※順不同

溝口 勇児（みぞぐち ゆうじ）

【所属】

WEIN/BACKSTAGE Group CEO/REAL VALUE CEO/BreakingDown株式会社COO

NoBorder CEO

【略歴・実績】

2012年 FiNC Technologiesを設立、代表取締役社長CEOに就任。

総額150億円超の資金調達後、2020年3月末に退任。

2021年4月 film株式会社BACKSTAGEを創業。

格闘技コンテンツBreakingDown株式会社COOに就任。

2025年 開始4ヶ月で総再生回数5億回を超える『REAL VALUE』のCEOに就任。

経済エンタメ番組REAL VALUEは月間1億8000万再生を突破。

2025年7月 報道会社の買収を発表。

報道タブーに真正面から挑むYouTube番組『NoBorder』を始動させ、チャンネル登録者数は

開始4ヶ月で45万人を超える。

西川 将史（にしかわ まさし）

【所属】

WEIN/BACKSTAGE Group COO｜REAL VALUE COO

【略歴・実績】

株式会社センチュリオンを創業、不動産デベロッパーを軸に飲食/物販/通販/IT事業を展開し、全期黒字で70億円以上の売上規模に成長。2024年WEIN/BACKSTAGEに参画、REAL VALUE COOに就任。

【関連リンク】

X：＠masanydayo

小塚祥吾（こつか しょうご）

【所属】

株式会社ターンアラウンド・マネジメント・パートナーズ

【専門領域】

事業再生/財務・ファイナンス/事業管理コンサルティング

【略歴・実績】

上場企業数社で管理・財務業務を極め、上場企業の取締役CFOをつとめた後、その子会社を1円で自ら買収し代表取締役に就任。企業価値を高め東証プライム企業に億単位でEXITを経験。

「事業再生のプロフェッショナル」として、その実践経験を基に現在は事業再生コンサルタントとして活動中。

渡部 剛（わたなべ ごう）

【所属】

＆グループ 代表

【略歴・実績】

4軸をベースに事業を構築

1.労働力不足を埋める

2.AIによるベンチャー支援

3.効率的に売る

4.持続的な社会貢献

これまで数百の事業を立ち上げた実績を元に人類を一歩進めます。

山本 智也（やまもと ともや）

【所属】

株式会社スカイ 代表取締役

【専門領域】

事業戦略構築/コンサルティング/マーケティング

【略歴・実績】

新規事業の立ち上げから既存ビジネスの再構築まで、これまでに約200件に及ぶ企業の事業戦略構築・コンサルティング・マーケティング支援を手がける。 独自の外注・協業モデルを活用し、現在は社員わずか2名（ドライバーと秘書のみ）という組織体制でありながら、年間売上40億円を超えるビジネスへと成長。

【著書】

『AI×外注で40億円！外注革命』

留岡到（とめおか いたる）

【所属】

HR Tech Management 株式会社 代表取締役社長CEO

【専門領域】

HR領域/採用マーケティング/エッセンシャルワーカーのキャリア形成

【略歴・実績】

人の活躍する舞台をつくる連続起業家。

元フランス料理人という異色の経歴を持ち、飲食業、美容業、福祉業のM&A経験を経て、現在2社を経営。売上14億円、社員数173名の組織を率いる。

HR Tech Management創業時、求人マーケティングを行い新規法人で求職者1,028名を達成。

人材難のこの時代における採用の最適解を提供し、現在はエッセンシャルワーカー(歯科衛生士・看護師・介護士等)のキャリア形成や採用マーケティングに注力。HR領域でのイノベーションを推進している。

古徳 一暁（ことく かずあき）

【所属】

メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役

【専門領域】

福祉/就労支援

【略歴・実績】

高校卒業後、偏差値を約30上げるための猛勉強に励み、浪人生活を経て上智大学に進学。

在学中に学生起業し、学習塾やインターネットメディア事業を展開。

実の弟が統合失調症を患ったことをきっかけに、これまでの事業資金をすべて福祉分野に投じ、「メンタルダウンしない世界をつくる」というビジョンを掲げて福祉ベンチャーを設立。

現在は、うつ病や発達障害を抱える方々の就労支援を行う福祉事業を展開し、「就労移行ITスクール」や「自立訓練スクール」など、IT特化型の事業所を全国で50拠点以上運営している。

また、人気YouTube番組『Nontitle Season5』ではメンターとして出演。

西田 拳（にしだ けん）

【所属】

株式会社テクニケーション 代表取締役

【専門領域】

システム開発/SES事業/コンサルティング事業

【略歴・実績】

大学卒業後、就職せずリユース業で起業。

その後在庫を抱えないビジネスモデルに着眼、システム開発を主とした株式会社テクニケーションを創業。 現在7期目。前期売上高24億円に対し、今期は60億円超で着地見込み。 IPOに向けて上場準備中。 また、令和の虎、NewsPicksなど、幅広くメディアに露出中。

【関連リンク】

YouTube：https://www.youtube.com/@SES_CH

X：@IT21592349

杉本 怜（すぎもと れい）

【所属】

株式会社SIG&CKPW HOLDGS 代表取締役

【専門領域】

買取事業/貿易事業/卸事業/中古車買取販売

【略歴・実績】

ホールディングスを2つ保有、グループ会社は30社以上

小野 恭佑（おの きょうすけ）

【所属】

株式会社VISIONARY JAPAN 代表取締役

【専門領域】

AI事業/SES事業/コンサルティング事業

【略歴・実績】

HR領域のスタートアップ企業にコアメンバーとして参画し、組織開発および採用コンサルティング事業の立ち上げに従事。事業責任者として組織マネジメントを統括し事業グロースを牽引。

2022年3月、株式会社VISIONARY JAPANを創業。AI・コンサルティング・SES事業を構築し、創業4期目において従業員数350名、売上高27億円超と業界トップクラスの急成長を遂げる。

ゆる麻布（ゆるあざぶ）

【所属】

起業家

【専門領域】

マーケティング/コンサルティング/システム開発

【略歴・実績】

IT系の企業を創業し、数年で業界トップのシェアを誇る企業に成長。その後複数の会社の創業に携わり、時間ができたタイミングでXで「ゆる麻布」というアカウントを作り情報発信を開始。わずか半年で6万フォロワーを突破。現在はXを中心に、SNSで活躍の場を広げる。

【関連リンク】

X：@yuruazabu

柴田 雄平（しばた ゆうへい）

【所属】

株式会社koujitsu

koujitsu/一絲/事業戦略スクール・知足代表

【専門領域】

マーケティング/ブランディング/web開発/組織設計

【略歴・実績】

高校卒業後、飲食/広告/マーケティング領域を経て2013年に独立。戦略と実行を一気通貫で支援する体制を持つ株式会社koujitsuを中心に全体で年商50億円規模に成長。現在は代表取締役6社、CMO・COO11社の経営に従事、これまで1,200社以上の企業支援／200件超の事業戦略構築・再生プロジェクトを手がけ上場企業からスタートアップまで幅広い業界の経営戦略・マーケティング・組織改革を支援。事業戦略スクール「知足」は、経営者や次世代リーダー向けに「実行できる戦略思考」を体系化。教育と実践の両軸で支援にいたる。

【著書】 『ブースト事業戦略 ― 実行できる戦略の型』（KADOKAWA）

【関連リンク】

公式サイト（koujitsu） ：https://koujitsu.co.jp

事業戦略スクール「知足」：https://isshi-inc.jp/chisoku

YouTube：https://www.youtube.com/@CHISOKU-zigyousenryaku

X：@yuuuu19860221

田坂 学(たさか まなぶ)

【所属】

株式会社ザオリク 代表取締役

【専門領域】

AI事業/WEB集客支援事業/コンサルティング事業

【略歴・実績】

将来起業するんだ！と漠然と野心を掲げ、株式会社ウィルゲートに新卒2期生として入社。

新規営業チームに配属されるも、ド赤字社員からキャリアスタート。その後IT系ベンチャー企業を3社経験し、営業×マーケ人材として独立。

2019年2月、株式会社ザオリクの前身となるスタンドスプリング合同会社を創業。フォーム落ち対策の専門会社としてWEB集客支援事業を運営する創業7期目のスタートアップ企業で、支援企業は300社を超える。

