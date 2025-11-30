受講者数1000人突破！サービス開始３年で講座生が急増中の「ゼロイチ講座」

わんわん英会話

英語初心者さん専用のカリキュラムを持つ「ゼロイチ講座」はリリースから3年間で、1,000名以上の受講生が参加し、英語を学び直されている方から支持を受けています。

多くの方から支持されている背景には、「忙しくて続かない」「英会話はレッスン料が高い」「英語が口から出てこない」「そもそも何からはじめれば良いのかわからない」これら英語学習者 誰しもが持つお悩みに寄り添った独自の学習方針にあります。

「まずは一歩目として、簡単な英文を組み立てて、考えていることを英語で伝えることが出来るように。そうすればちょっとした会話が楽しめるようになる。」

まずはこの１歩目の目標に向かって、日々スキマ時間に取り組めるワークが用意されています。

「英語が苦手」「いつも三日坊主で…」そんな方からも「英語が出てくるようになった」「継続ができたのは初めて」と好評です。

(※SNSでの口コミ)

ゼロイチ講座のカリキュラムは初心者さん専用。まずは私たちが中学生の時に、最初に学習をした内容、be動詞から進めます。「理解はできる」けど「英語が口から出ない」という方にもアウトプットを前提に学習ができる内容になっています。わからないところはいつでもLINEで質問ができますから安心です。

ゼロイチ講座はスキマ時間にチャレンジできるワークが中心の講座です。また、SNSやZoom学習イベントを通して仲間がいることが感じられる仕組みを用意しています。「学習仲間がいることで、モチベーションにもつながる」そんなお声もいただいています。

英会話スクールに英語コーチング。英会話と聞くと、それなりの金額や覚悟、時間が無いと挑戦が出来ない風潮があると思います。そのため、多くの方が英語学習を諦めてしまっていると感じていました。

英語は誰にでも、また何歳からでもチャレンジが出来る。

私たちが応援しているのは、例えば「海外旅行を思う存分楽しみたい」「困っている海外の方に声をかけてあげたい」「ちょっとした会話を楽しみたい」そんな一歩目の挑戦です。

その結果、多くの受講生が「英語が出てきやすくなった」と実感し、SNSでも口コミが広がっています。

今は英語に苦手意識を持っている方も、「簡単な英文を組み立てることで、考えていることを伝える。そんな一歩目なら、私にもできるかもしれない。」と思いませんか？

私たちの講座では、60代や70代から英語学習にチャレンジされる方もいらっしゃいます。

実際に70代の生徒さんからは、「いくつになっても英語は楽しくできる！これから、もう本当に楽しみです！」とお声を頂いております。英語ができることが、日々の楽しさや自信につながることもあります。

▶インタビュー全文はこちら：https://wanwanenglish.com/okoeYumikosan

また、英語初心者さん向けに「中学英文法やり直しチャレンジ」YouTube講座を作成いたしました。「理解」はできるけど「出てこない」という方にもおすすめです。

「参考書を読むだけ」「演習問題を解くだけ」では「理解」どまりになってしまいます。

実践的で、一緒にアウトプットの練習に挑戦ができる内容になっています。

▶わんわんとしの：https://www.youtube.com/@wanwanandshino

満足度4.7/5★★★★★

「英語学習が楽しみに」「ゼロイチで自信がついた」のお声に支えられて

卒業生の方へのアンケートでは、なんと🌟4.7/5のレビューをいただいています。

実際に(Yumikoさんだけでなく）ゼロイチ講座を受講した方からは、「英語が出てくるようになった」というお声だけにとどまらず、多くの方が「英語学習が楽しみになった」「英語が話せたり、学習が継続できることが自信につながった」とポジティブな変化を実感しています。（SNSでのお声やアンケート調査結果による。）

「英語が話せる」そんな自分に向かって

人生100年時代と言われる今、英語学習に挑戦をするのに遅すぎることはありません。

インタビューやお声にもあったように、英語学習で広がる世界は何も「英語が話せること」だけではありません。

英語ができることで、海外旅行では不安なく思う存分楽しめる。海外の人と笑いながら会話を楽しむ。困っている海外の方に案内ができる。そして何よりも「英語が話せる自分」に近づくことができる。これからの人生がより豊かに、より楽しく。英語が話せることで、人生が広がる可能性があるのです。

英語をもっと身近に。まずは無料のゼロイチ1day特別講義に

初心者の方でも、何からスタートすればよいかわかりやすく解説していますので、

まずは気軽なお気持ちで1day講義にご参加ください。

「英語が苦手」「英語から長く離れていた」そんな方こそ大歓迎。

まずはここから始めましょう。

▶https://wanwanenglish.com/1daykogisns

Going to meet a new ME!

🌎英語を通して「新しい世界へ」

英語が話せるあなたは

どのような自分になっているでしょうか？

私たち自身、英語ができるように

なったことで

それまでとは違った

新しい世界が見えるように

なりました。

自分の世界が広く

より豊かに、より楽しいものに。

「英語が話せるようになりたい！」

その気持ちをどこかにずっとしまっていた。

私たちは、そんなあなたが

あなたの目標を叶える

そんな一歩目を応援したいと思っています。

★わんわんとしの について

私たちは、このような想いから、「大人のやり直し英語」をテーマに、英語学習のサポートを続けてきました。初心者さん向けに英語学習書籍の出版や英語講座の運営を行っています。初心者さんが、一歩踏み出すための事業を展開しています。

公式サイト：https://wanwanenglish.com/

★お問い合わせ先

info@wanwanenglish.net