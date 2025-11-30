【速報】ファクトチェック日本一は北海道の大学生コンビ！ユースファクトチェック選手権の国内大会が終了。5チームが世界大会へ進出へ。

株式会社 Classroom Adventure

株式会社Classroom Adventureと日本ファクトチェックセンター（以下、JFC）は、2025年11月29日（土）、12歳から24歳までの若者を対象とした情報検証の全国大会「ユースファクトチェック選手権2025（GenAsia Challenge 2025）」の国内決勝大会をオンラインにて開催いたしました。

本大会は、生成AIの普及により情報の真偽判定がかつてないほど困難になった現代において、次世代を担う若者たちが楽しみながら「ファクトチェック（事実検証）」のスキルを習得・発揮することを目的としています。

国内問題ハイライト：デジタル探偵たちが挑んだ「超難問」

2～3名のチーム戦で行われた本大会では、単なる知識ではなく、検索エンジンや地図アプリ、画像解析ツールを駆使する実践的なスキルが試されました。制限時間2分～5分という極限のプレッシャーの中、以下のような課題が出題されました。

OSINT（公開情報調査）： 「特定の人物の出身高校の隣にあるラーメン店の、大盛りラーメンの価格はいくらか？」--断片的な情報から地理的条件を絞り込み、正解を導き出す調査力が問われました。

AI画像検知： 「出雲大社の紹介動画に含まれる、生成AIで作られた架空の神殿を見破れ」--一見本物に見える映像の中から、建築様式の矛盾やAI特有の生成ノイズを見抜き、フェイク映像を特定する審美眼が試されました。

統計データの検証： 「ニュース記事に引用された総務省の統計データは正しいか？」--もっともらしい記事の中に潜む数字の改ざんを、一次資料（原典）に遡って確認する「ラテラル・リーディング」の実践が求められました。

大会結果概要

国内大会には、中学生から社会人まで幅広いチームが参加しました。激しい競争を勝ち抜いて世界大会に進出するのは以下６チームです。

同率1位：YAYOーSAN（北海道大学 1名、札幌大谷大学 1名）

同率1位：TDU（東京大学2名、ミネルバ大学1名）

3位：BulletClub The Judgement（琉球大学 1名、北海道大学 1名）

4位：Daterui（東北大学 2名）

5位：ユニコーンフェニックスドラゴン（42Tokyo 3名）

総参加チーム数： 【75】チーム

総参加人数： 【194】名

12月の世界への挑戦権

本日の国内大会を勝ち抜いた上位チームは、2025年12月13日に開催される世界大会への出場権を獲得しました。世界大会では、台湾、タイ、インド、モンゴルなど、偽情報対策の最前線にあるアジア各国の代表チームと対決し、検索力世界一の座と賞金総額2,000ドルを懸けて競い合います。

運営・パートナー

主催：株式会社Classroom Adventure

株式会社Classroom Adventureは慶應義塾大学の現役学生が立ち上げたEdtechスタートアッ

プ。誤情報・偽情報をテーマにした情報リテラシープログラム「レイのブログ」は世界10カ国で

20,000人以上が体験。闇バイトの危険を疑似体験する「レイの失踪」は東京都・兵庫県・鳥取県などの自治体と連携し全国の教育機関に導入。2024年からファクトチェック世界大会「Youth Verication Challenge」も米Google社より引き継ぎ主催。ゲーミフィケーションを活用した「楽しすぎる」学びを作ります 。2024年には朝日新聞社大学SDGs Action! Awards グランプリ、東京都主催国内最大級のスタートアップコンテストTokyo Startup Gateway 2024最優秀賞を受賞。2025年よりUNESCO Media and Information Literacy Allianceにも加入。

URL: https://classroom-adventure.com

主催：日本ファクトチェックセンター(JFC)

セーファーインターネット協会が2022年10月に設立した、インターネット上の誤情報・偽情報対策を行う非営利機関。SNSなどで拡散される真偽不明な情報による社会混乱を防ぐため、有識者やファクトチェッカーがファクトチェックを実施。検証結果や過程をWebサイトで公開している。ファクトチェック記事の執筆・公開、メディアリテラシー教育、偽情報・誤情報に関する調査研究など、総合的な対策を行う。

国際基準を満たすガイドラインと5段階の判定基準を採用し、透明性の高い情報提供を行っている。独立性と中立性を重視し、個人の自由な情報発信を尊重しつつ、健全な情報環境の構築を目指している。

URL: https://factcheckcenter.jp/

各国開催パートナー

中華民国(台湾): 台湾ファクトチェックセンター(台灣事實查核中心)

URL: https://tfc-taiwan.org.tw/

モンゴル：Mongolian Fact‑Checking Center (MFCC)

URL: https://mfcc.mn/

タイ：Cofact Project

URL: https://blog.cofact.org/th/

インド: DataLeads

URL: https://dataleads.co.in/