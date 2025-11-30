幸せを運ぶ北欧の妖精、ノルディカニッセのスノードーム第二弾が登場！
ノルディカニッセの魅力が詰まった、特別なスノードームの第二弾が登場。世界最高峰のクオリティを 誇る CoolSnowGlobes(R)とのコラボレーションです。2025年の新作にはミニサイズも加わり2種類の展開。ひとつひとつ手作業で色付けされたノルディカニッセは、細かな表情まで忠実に再現。ゆっくりキラキラ舞い落ちる光の粒が、幻想的な世界を演出します。
【Nordika nisseとは】
Nordika nisse（ノルディカニッセ）は、Nordika Design（ノルディカデザイン社）が手掛けるハンドメイドの木製人形ブランド。デンマークの妖精 “ ニッセ ” をモチーフにした人形をつくり、世界に幸福を届けています。ニッセは古来より、子どもたちや家を守り、クリスマス時期にはサンタクロースのお手伝いをすると言われている北欧の妖精です。いたずら好きで働き者のニッセが住む家には幸福が訪れると考えられ、デンマークで長く愛されています。
【スノードームの魅力】
きらきら、ゆっくりと舞う光の粒
時間をかけてふわりと落ちていく細かな雪とラメの輝きが、思わず眺め続けたくなる癒しを届けてくれるスノードームです。
オリジナルボックス・巾着入りで、贈り物にも
通常サイズにはオリジナルボックス、ミニサイズには巾着が付属。どちらもギフトとしてそのままお渡しいただけます。
こだわり抜いたディテール
木製人形のおよそ1/10という小さなサイズで作られたニッセたちは、すべて手作業でペイント。帽子の角度や目の位置など、メーカーと細かく調整を重ねながら仕上げたこだわりのデザインは、ファンの方にもきっと喜んでいただける仕上がりです。
24,200円（税込）
スノードーム 飾りつけをするサンタとイヌ
～STORY～
クリスマスが近づく頃、ニッセは小さな相棒の犬と一緒に、お部屋の中でツリーの飾り付けをしています。犬はオーナメントやキャンドルをニッセに手渡し、ふたりはついに星をツリーのてっぺんへ。ニッセと犬は願いました。「世界中に、あたたかなクリスマスが届きますように。」そんなふたりの優しい願いと、心あたたまるひとときを、スノードームにそっと閉じ込めました。
4,950円（税込）
スノードームミニ そりに乗ったサンタ
～手のひらに広がる、小さな冬の物語～
そりに乗ったニッセが雪の中へ飛び立つ瞬間を閉じ込めた、ミニサイズのスノードーム。
細部まで丁寧に作られたニッセの姿は、思わずじっと見つめてしまうほどの愛らしさです。ドームをやさしく揺らすと、真っ白な雪がふわっと舞い上がり、冬の空気がそっと広がります。
手のひらサイズで飾りやすく、ギフトにも選びやすい価格帯。クリスマスシーズンの贈り物にもぴったりのアイテムです。
【CoolSnowGlobes(R)概要】
アメリカバーモント州に拠点を置くスノードームメーカー。手描きで高品質のスノードームを製造する世界有数のデザイナー兼メーカーに成長し、多くのデザインのアーカイブは、新世代の愛好家だけでなく、進化するコレクター市場にも人気を博しています。
【販売店舗】
◇公式オンラインショップ
・北欧雑貨 https://hokuouzakka.com/
◇公式実店舗
・メッツァビレッジ 北欧雑貨メッツァ店
・メッツァビレッジ イベントホール
・JR名古屋高島屋9F nordic
・北欧雑貨Kauppa（東京ドームシティ アトラクションズエリア)
・伊勢丹新宿店 5Fセンターパークステージ#5 10/14~12/9
1F雑貨ISETAN Seed 12/10~25
・東京ミッドタウン ガレリアB1F竹林 11/13～12/25
・高島屋日本橋1F Nordic Christmas 11/19～12/3
・阪急うめだ9F 祝祭広場 クリスマスマーケット 11/19～12/25
・Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫 11/21～12/25
・東京クリスマスマーケット2025 in明治神宮外苑 11/21～12/25
※オンラインショップ・実店舗ともに数量限定です。完売となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【Nordika nisse公式サイト】
WEBサイト：https://www.nordika-nisse.jp/
Instagram：@nordikanisse
オンラインショップ：https://hokuouzakka.com/
Youtube：https://www.youtube.com/@nordikanisse8558
ノルディカニッセ公式YOUTUBEでも動画を公開中♪
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0JAjLjwHMj8 ]
【本件に関するお問合せ先】
株式会社ピーオーエス
メールアドレス：info@posjapan.co.jp