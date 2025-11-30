未婚男性の78%が「シングルマザーとの結婚」を前向きに検討！「結婚対象」は33%。最大の壁は「子供との関係づくり」と判明

株式会社Presia

結婚相談所Presia(https://presia.jp/agent/)（株式会社Presia）は、20代～50代の未婚男性100名を対象に、「シングルマザーの婚活事情」に関する実態調査2025を実施しました。

「シングルマザーは結婚対象になる」と「どちらとも言えない（相手の状況による）」を合わせ、78%の未婚男性がシングルマザーとの結婚を前向きに検討していることが明らかになりました。 一方で、「恋愛対象になる」は47%だったのに対し「結婚対象になる」は33%に減少し、恋愛と結婚の間には明確なハードルが存在することも判明。最大の壁は「相手の子供との関係づくり」であることがわかりました。

【本調査のサマリー】

- 未婚男性の78%がシングルマザーとの結婚を前向きに検討- 「恋愛対象になる」は47%、「結婚対象になる」は33%と、恋愛と結婚の間にギャップが存在結婚をためらう最大のハードルは「相手の子供との関係づくり」（79%）- ためらう理由の2位は「子育ての責任を負うこと」、3位は「元夫（子供の父親）との関係」

アンケート結果の詳細は、子連れ再婚したい！シングルマザーの出会いのきっかけとは？(https://presia.jp/with-children/)で公開しています。

「恋愛」47%、「結婚」33%。未婚男性の78%が結婚を前向きに検討

20代～50代の未婚男性100名に、「シングルマザーは恋愛の対象になりますか？」と聞いたところ、「対象になる」と回答したのは47.0%でした。 次に、「結婚の対象になりますか？」という質問では、「対象になる」は33.0%に減少しました。 しかし、「結婚対象にならない」（22.0%）と回答した人は少数派であり、「どちらとも言えない（相手の状況による）」（45.0%）が最多層となりました。「対象になる」（33.0%）と合わせると、78%の男性が状況や人柄次第でシングルマザーとの結婚を前向きに検討している実態が明らかになりました。

結婚の最大の壁は「子供との関係づくり」（79%）

シングルマザーは恋愛や結婚相手の対象になる？

次に、「シングルマザーとの結婚を考える上で、ためらう理由・気になる点は何ですか？」と（複数回答可で）聞いたところ、圧倒的1位は「相手の子供との関係づくり」（79.0%）となりました。 次いで、2位「子育ての責任を負うこと」（55.0%）、3位「元夫（子供の父親）との関係」（43.0%）と続き、未婚男性の多くが、子供本人との関係構築や、子育てへの責任、元配偶者の存在をハードルとして感じていることがわかりました。

結婚相談所Presia 代表・来島美幸からコメント

シングルマザーとの結婚をためらう理由は？▼アンケート結果（複数回答可能）- 相手の子供との関係づくり：79- 子育ての責任を負うこと：55- 元夫（子供の父親）との関係：43- お金（養育費や学費）の負担：37- 自分の親や親族の反応：22- 夫婦二人の時間の確保：10- 特にためらう理由はない：4

今回の調査で、未婚男性の78%がシングルマザーとの結婚を前向きに検討しているという、非常にポジティブな結果が出ました。一方で、その最大のハードルが「子供との関係づくり」（79%）や「元夫との関係」（43%）であるという、明確な懸念点も浮き彫りになりました。

マッチングアプリや婚活パーティーでは、こうした「子供の年齢」や「元夫との面会頻度」といったデリケートな情報を交際前に知ることは難しく、関係が進んでから不安が表面化しがちです。

結婚相談所Presiaでは、お相手のプロフィールで事前に詳細な情報を確認できるため、安心してお見合いに進めます。また、交際中に「子供と会うタイミング」などをカウンセラー経由で調整することも可能です。「不安だから諦める」のではなく、「不安を解消しながら活動できる」のが結婚相談所の最大の強みです。今回の調査で「どちらとも言えない」と回答した45%の方にこそ、結婚相談所という選択肢を知っていただきたいと思います。

結婚相談所Presiaについて

結婚相談所Presiaは、チャンネル登録者数15万人の婚活系YouTuber・来島美幸が代表を務めるIBJ正規加盟店です。 代表がYouTubeで発信するノウハウを基にした質の高いサポートを強みとし、これまで400組以上の成婚実績を誇ります。また、カウンセリングからお見合いまで全てオンラインで完結するサービスを提供しており、全国どこからでも効率的な婚活が可能です。

＜アンケート調査概要＞

調査対象：20代～50代の未婚男性（有効回答数100名）

調査時期：2025年11月

調査機関：株式会社SUNCORE(https://school-plus.org/suncore/)との共同調査

調査方法：インターネットを使用した任意回答

調査レポート名：「シングルマザーの婚活事情」に関する実態調査2025

※掲載しているグラフや内容を引用する場合は、「結婚相談所Presia」と明記し、こちらのページ（https://presia.jp/with-children/）へのリンク設置をお願いします。