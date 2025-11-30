関西最大級のジュエリーショップ「garden（ガーデン）」の人気店舗garden心斎橋が11/28（金）移転リニューアルオープン！グループ店最大の広さを誇り、館内に専用チャペル併設で結婚式にも対応

株式会社グレースフジミ広々とした空間にブライダルジュエリーをセレクト

株式会社グレースフジミ（代表取締役：藤原 勲）のブライダル小売部門として大阪・京都・兵庫・和歌山で9店舗を展開する『garden（ガーデン）』。その中でも梅田に次ぐ関西の都心部「心斎橋エリア」に位置し、若年層から大人層まで幅広い世代に人気を集めるgarden心斎橋が2025年11月28日（金）に移転リニューアルオープンしました。

心斎橋駅から徒歩1分というアクセスのしやすさに加え、常時100ブランド以上を見比べ着け比べできる関西最大級の品揃えを誇ります。さらに今回、garden心斎橋最大の魅力として本格的な挙式が叶う常設の専用チャペルが誕生しました。2フロアに跨がる店舗内の総面積はグループ全店の中でも最大の広さを誇り、指輪選びもゆったりと楽しみながら、チャペルプロポーズや挙式まで店舗内で叶います。

兼ねてよりブライダルジュエリーの販売に留まらず、プロポーズプロデュースやフォトウエディング、オリジナルウエディングなど、ブライダル専門店としてさまざまな展開を行っていたgarden。プロポーズプロデュースやフォトウエディングは\29,800～、オリジナルウエディングは\98,000～と、圧倒的なリーズナブルさで、予算や規模感に不安を抱いていたカップルに対して“ウエディング”という夢を実現させてきました。今回、移転リニューアルオープンでgarden心斎橋に専用チャペルが誕生したことにより、さらに指輪選びをきっかけとしたプロポーズやフォト、本格挙式など多様なカップルの需要に応えられるショップへと進化していきます。

また、garden心斎橋をはじめグループ各店で人気を集めている手作り指輪は、ブライダルに囚われず、友人との思い出作りやカップルの記念品など若年層にも人気を集めています。ジュエリーとして長年経営を行っていたからこそ叶う高品質ながらリーズナブルな商品を提供し、スタッフの経験とノウハウが活かされることで良いものを安心して楽しみながら提供できる手作り指輪。プロポーズや結婚というきっかけではなく、誰もが手軽に指輪や宝飾品と接点を持つことができるgardenの今後の事業展開にもご注目ください。

一本3000円から作れる手作り指輪（写真は移転前）

garden公式H.P.

https://garden-index.com(https://garden-index.com)

会社概要

株式会社グレースフジミ

代表取締役社長：藤原勲

所在地：大阪府阪南市下出719-1サンウェルII

資本金：1000万円

業務内容：事業内容 宝飾品販売、ジュエリーブランド企画・販売