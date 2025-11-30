アニソン×信州×野外フェス！「ナガノアニエラフェスタ2026」9月開催決定！

株式会社アニエラ


長野県最大級のアニソン野外フェス「ナガノアニエラフェスタ2026」が


2026年9月19日（土）・20日（日）の2日間、長野県佐久市・駒場公園にて開催決定！



アニメ・アニソンを軸に


日本のポップカルチャーと信州の自然・食・地域文化が交わる信州発のアニソン野外フェス


「ナガノアニエラフェスタ」



2017年の初開催から、アニソンアーティストや声優によるライブパフォーマンス、信州グルメや地酒を楽しめるブースの展開など、来場者一人ひとりが自由に楽しめる開放的な空間づくりを大切にしてきました。



自然に囲まれた環境でアニメカルチャーを五感で味わえる特別な2日間は、
年々注目度が高まり、県内外から多くのファンが訪れるフェスへと成長しています。



2026年では、より快適で安心して楽しめる会場づくりを進めるとともに、
音楽体験・空間演出・地域連携の面でもさらなる進化を予定しています。



出演アーティストやチケット情報などの詳細は、公式サイトおよびSNSにて随時発表いたします。
来年のアニエラもぜひご期待ください！


ナガノアニエラフェスタ2026 開催概要


イベント名：ナガノアニエラフェスタ2026


開催日程：2026年9月19日（土）・20日（日）


時間：開演 12:00（予定）※開場時間に関しましては、後日公式HPにてアナウンスいたします。


会場：長野県佐久市「駒場公園」


住所：〒385-0011 長野県佐久市猿久保55番地


主催／企画制作：ナガノアニエラフェスタ2026実行委員会


公式サイト：https://aniera-festa.com




ナガノアニエラフェスタ2025 ダイジェストムービー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fZKc_VjE1Q4 ]










協賛・取材に関するお問い合わせ

株式会社アニエラ（ANIERA Inc.）
〒399-0001 長野県松本市宮田5-13
URL：https://aniera.jp


メール：contact@aniera-festa.com


株式会社アニエラは、長野県松本市を拠点に、アニメや日本のポップカルチャーを軸としたイベント・フェスの企画運営や、アニメグッズの買取・販売を行うリユース専門店（ANIERA base matsumoto）、アパレルブランドの展開を行うカルチャーカンパニーです。


アニメや日本のポップカルチャーを通じて、人々の「人生をもっと楽しく」する事を理念に掲げ、2017年の創業以来、地域に根ざしたコンテンツづくりを続けています。