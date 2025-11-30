日本ペットホテル協会が江戸川区に新店舗開設

日本ペットホテル協会株式会社

日本ペットホテル協会株式会社（本社：名古屋市、代表取締役 鬼頭克明）は、ペットホテル＆トリミングサロンONE LUKE（ワンルーク）の新店舗となる京成小岩店を11月12日に東京都江戸川区にオープンすることを発表いたします。

近年、ペット飼育世帯の増加とともに、ペットを家族の一員として大切にする意識が高まっており、質の高いペットケアサービスへの需要が急速に拡大しています。特に都市部においては、飼い主様の多様なライフスタイルに対応できる、安心・安全なペットホテルサービスが強く求められています。

ONE LUKEは、このような市場ニーズに応えるため、「ペットファースト」の運営姿勢を貫き、誠実な対応と安心できる環境の整備を最重視したサービスを提供しています。同店舗の最大の特徴は、従来の鉄製ケージを一切使用せず、すべて「お部屋」仕様を採用している点です。職人によるオーダーメイドで設計された広めの空間により、ペットが心地よく過ごせる環境を実現しています。

トリミングサービスにおいても、単に外見を美しく仕上げるだけでなく、ペットの健康維持と快適性を重視したアプローチを採用しています。獣医師・ペットセイバー監修のオペレーションと、オンライン医療助言体制により、専門性の高いケアを提供することで、飼い主様に安心してご利用いただける体制を構築しています。

同社は2023年4月の創業からわずか2年で、オープン準備中を含め97店舗に到達し、フランチャイズ加盟応募は200件を超える急成長を遂げています。独自のデジタルマーケティング戦略と充実した加盟店支援体制により、全国規模での多店舗展開を実現しており、ペット業界において注目を集める存在となっています。

今回の京成小岩店オープンにより、首都圏におけるサービス提供体制がさらに充実し、より多くの飼い主様とペットに質の高いサービスを提供できるものと期待されます。

【会社概要】

・会社名：日本ペットホテル協会株式会社

・代表者：鬼頭 克明

・所在地：愛知県名古屋市千種区内山3丁目9-23 3F

・公式HP：https://oneluke.net/

【問い合わせ先】

・担当：日本ペットホテル協会広報部

・電話：0527848416

・メール：japan.pet.hotel@gmail.com