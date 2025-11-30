ポラール、新リスト型ヘルスケアバンドPOLAR Loopを、本日より「Makuake」にて先行販売開始

ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社

スポーツ用ウェアラブルデバイスのリーディングカンパニーであるポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区神田、代表取締役：榊原伸司）は、これまでのスマートウォッチとは異なる、スクリーンレス（液晶画面なし）の革新的な設計が特徴のリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop」を、本日11月30日（日）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始いたします。

「Makuake」プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/polar_loop/

先行予約期間：2025年11月30日（日）10:00～2026年1月18日（日）22:00迄

価格と販売時期

POLAR Loopは11月30日（日）より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始いたします。またオンラインを含む全国のポラール製品正規取扱店での一般発売は、2026年2月上旬頃を予定しています。希望小売価格は29,700円（税込）、カラーは、ベージュ、ブラック、ブラウンの3色展開、S/MとM/Lの2サイズのリストバンドが同梱されています。また交換用のリストバンドも同時発売いたします。希望小売価格は3,850円（税込）、カラーはベージュ、ブラック、ブラウン、オレンジ、ネイビー、グリーンの6色展開です。リストバンドも同様の2サイズが同梱されています。

現代人は情報過多な環境で生活しています。POLAR Loopは、画面や通知を排した「スクリーンレス・ウェアラブル」として、静けさを取り戻しながら健康管理をサポートします。装着していることを忘れるほど自然に、活動量・睡眠・身体の状態を自動で記録し、ストレスフリーなヘルスケア体験を提供します。サブスクリプション不要で、購入後すぐに利用可能です。

POLAR Loopは「健康習慣の日常化」をサポートします。「健康は気になるけど、運動がなかなか続かない」「運動はしたいけど、時間に余裕がない」そんな方々へ向けた、無理せず自然にヘルスケア管理を叶えるための製品となっています。あえて激しい運動をしなくても、一日に必要な運動量は達成できます。たとえば掃除やトイレの際の移動を増やしてみる、エスカレーターではなく階段を使用するなど、日常生活のちょっとした動きを意識するだけでも活動量の増加につながります。そういった日々の動きもすべて計測し、一日の活動量をアプリで確認することで、次第に身体を動かす「習慣」が身に付いてきます。また24時間着用することで、日中の活動から夜間の睡眠まで、心身のコンディションを包括的にサポートします。

軽やかな着用感と上質なデザイン性

・重さはわずか29.5gで、装着していることを忘れるほどの快適さ。

・上質な質感のステンレス素材を採用した本体とバックルで、高級感のある仕上がり。

・軽さと装着感にこだわった着用感の心地よいリストバンド。

・交換可能なリストバンドで、S/MとM/Lの２サイズのリストバンドを同梱。

長時間使用でも安心

・最大約8日間＊の連続使用が可能なロングバッテリー。

・本体には約4週間分のデータ保存機能を搭載し、毎晩の充電やデータ消失の心配もありません。

＊24時間心拍計測時

日中の活動を自動で記録

・歩数や活動時間をバックグラウンドでデバイス本体に自動記録。

・ポラールの専用アプリ「Polar Flow」で詳細データを確認可能。

・１日の目標活動量に対しての達成度合いをパーセントで表示。身体を動かすモチベーションアップに。

運動を自動で検知し詳細を保存

・運動を自動検知し、運動時間や心拍数、消費カロリーなどのログを保存。

・「Polar Flow」アプリでの運動計測（マニュアル計測）も可能。

睡眠と回復状況を可視化

・睡眠の質や量、時間、深度などを自動モニタリング。

・睡眠による心身の回復状況を分析し、日々のコンディションの最適化へつなげます。

高精度な心拍センサー搭載

・ポラールのスマートウォッチにも搭載されている、Polar Precision Prime心拍センサーを搭載。

・3色10個のLEDを搭載し、異なる深さの血管を検知することで、誤差を減らし精度の高い計測を可能に。

ヨーロッパ品質とプライバシー保護

・製品はすべて欧州で設計・開発。

・ユーザーデータはEUの厳格な保護規定に準拠し、プライバシーを保護。

・アカウント削除時には完全にデータ消去されます。

サステナビリティに配慮

・内蔵バッテリーの交換が可能。（ポラールカスタマーサービスにて対応。交換は有償です）

・バッテリーを交換していただくことで、本体を長くご使用いただけます。

※本製品はフィットネス・トレーニング用途であり、疾病の診断・治療・予防を目的としたものではなく、医療機器には該当しません。

＜POLAR Loop製品概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/44_1_263bb28d47ea4ae6d244bc84243abfd2.jpg?v=202511300157 ]

＜ POLAR Loop交換ベルト製品概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15404/table/44_2_ed52390f767483d74be3cb287b97aeed.jpg?v=202511300157 ]

ポラールについて

Polar Electro（本社：フィンランド、設立：1977年）は、1982年に初のトレーニング用心拍計モニター装置を開発した、心拍トレーニングのスペシャリストです。同分野のリーディングカンパニーとして50年近くにわたり、徹底的な研究・分析に基づく革新的な製品を世に送り出してきました。その製品の正確さと性能の高さ、優れた心拍数モニター機能はトップアスリートや専門家に認められ、世界中で使われています。現在、世界80カ国以上で販売されています。ポラール・エレクトロ・ジャパン株式会社は、ポラールの100％子会社として2009年3月に設立されました。日本国内における様々な活動を通じて、スポーツにおける心拍トレーニングの重要性をアスリートや一般の方へ広く訴求しています。

公式HP :https://www.polar.com/ja

【お問い合わせ先】

ポラールサービスセンター Email: info.jp@polar.com