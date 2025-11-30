【再生数保証型】切り抜き動画マーケティングが急成長″月間制作数1,000本を突破 ″

株式会社CLIP

株式会社CLIP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本真司）は、2025年11月時点で、月間の切り抜き動画制作本数が1,000本を突破したことをお知らせいたします。

企業向けに提供している“再生数保証型”の切り抜き動画マーケティングサービスが急速に拡大しており、本サービスは、複数プロジェクトにおいて、従来のショート動画広告と比較して再生単価を1/10～1/20に削減する実績を上げています。

これにより、配信初月での100万再生保証パッケージも複数案件で成功を収め、顧客企業の顕著な成果に貢献しています。

■ 月間1,000本突破を可能にした独自モデルと実績

当社の切り抜き動画マーケティングは、1プロジェクトあたり100～200本の大量制作を前提とした独自モデルに基づいています。このモデルは、4万本以上の切り抜き動画データとAI分析エンジンを活用し、短期間で効果的な“刺さるシーン”を大量供給することで、SNSアルゴリズムとの親和性を最大化します。

この仕組みにより、以下の具体的な成果が実現しています。

・制作本数: 1ヶ月で1,000本以上の動画制作を実現。

・保証パッケージ: 配信初月での100万再生保証パッケージが複数案件で成功。

・コスト効率: 再生単価が従来のショート動画広告と比較して1/10～1/20を達成。

■ 「再生数保証」が提供する新たな価値

「再生数を保証できる」仕組みを構築

従来のショート動画マーケティングでは、「制作して投稿してみるが、再生されるかは運次第」という不確実性が企業にとっての主要な課題でした。

当社は以下の要素を組み合わせることで、「再生数を保証できる」仕組みを構築しました。

・データ解析: 4万本超の切り抜き動画データのAIによる詳細解析。

・最適化運用: AIによるクリエイティブの最適化とアルゴリズム運用。

・大量制作: 100～200本に及ぶ大量動画制作。

・複数アカウント運用: SNSプラットフォームの特性に応じた複数アカウントでの展開。

・PDCA: 高速なPDCAサイクルによる効果検証と改善。

これらの取り組みにより、以下の客観的な実績を達成しています。

・平均再生数: 1プロジェクトあたり平均100万～300万再生を獲得。

・契約形態: 複数案件で成果報酬型契約への移行を実現。

・高効率リーチ: 1投稿あたり平均約5～20円でのリーチを実現。

■ 今後の展開：プラットフォームとの連動とIP事業の強化

CLIPでは、切り抜き動画マーケティングで得られた大量コンテンツを、自社プラットフォーム「CLIPTV」で二次活用し、“回遊モデル”を強化してまいります。

2026年以降は、以下の事業拡大を予定しています。

・ツールリリース: 切り抜き動画AI編集ツールの本格リリース。

・IPインフラ: IPホルダー向けの権利管理インフラの構築強化。

・グローバル展開: 国内外のUGCマーケットへの事業展開。

これにより、切り抜き動画領域の総合SaaS×メディア企業として、事業を拡大していきます。

■ 代表コメント（株式会社CLIP 代表取締役 山本真司）

「切り抜き動画は、もはや『サブコンテンツ』ではなく、企業のマーケティングにおいて『主戦力』となりつつあります。当社は、再生数を保証することで、企業が抱えていた『再生されるか分からない不安』を解消し、コンテンツを確実にターゲットに届ける仕組みを提供しています。

今後も、コンテンツが正しく価値を届けられる社会を実現するため、プロダクト開発とデータ活用を加速してまいります。」

■ 株式会社CLIP 会社概要

株式会社CLIPは、AIを活用した切り抜き生成とIP権利管理を統合的に提供する、マルチフォーマット対応の次世代コンテンツプラットフォームです。

主な提供機能

・YouTube／Twitchの動画、ラジオ音声、ドラマ、さらに漫画・写真・新聞・小説などの活字コンテンツまで多様なフォーマットから“見どころ”を抽出するAI自動切り抜き生成

・ショート動画を軸とした切り抜き動画マーケティング支援

・IPの権利処理・収益分配・管理を一元化する権利管理基盤



同社は、あらゆるコンテンツの魅力を最適な形で再編集して届ける新たな体験づくりを進めており、映像・音声・活字・漫画・画像といった多様なIPの流通と価値最大化を実現する“次世代の総合コンテンツ流通インフラ”の構築を加速しています。

株式会社CLIP：HP

https://clip.dev/