ERPC、Solana 専有 Shreds のマルチリージョン向けディスカウントクーポンを提供開始。グローバル最速カバレッジとコスト最適化を両立

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）と Validators DAO が運営する ERPC は、Solana 専有 Shreds におけるマルチリージョン展開を後押しするため、新たにマルチリージョン・ディスカウントクーポンの提供を開始いたしました。

専有 Shreds は UDP による最速ストリームと専有リソースによる揺れの少ない動作が特長であり、HFT・MEV・高速観測など厳しいレイテンシ要件の現場で広く採用されています。今回の新しいディスカウントにより、グローバルな最速カバレッジとコスト最適化を両立し、より多くのプロジェクトが世界規模で高速インフラを活用できるようになります。

Solana ネットワークはグローバルに巡回。最速カバレッジにはマルチリージョンが不可欠

Solana のリーダースロットは世界中を巡回しており、時間帯によって最速となる地域が変化します。そのため、単一リージョンのみの構成では、特定時間帯にリーダーから遠くなる瞬間が避けられず、データ取得や送信の速度にばらつきが生じます。

マルチリージョンで Shreds を展開することで、どの時間帯でもリーダーに近い地域から最速で Shreds を取得できます。

Web3 プロジェクトは最初からグローバル。最寄りリージョン処理は UX を大きく向上

Web3 の特性として、ユーザーは世界中に散在しており、地域ごとの通信差はそのまま UX を左右します。

ユーザーに近いリージョンで処理が完結する構成はレスポンスを改善し、サービス全体の安定性や体感速度を大きく向上させます。

ERPC には以前より「マルチリージョンで専有 Shredstream（UDP Forwarding）を展開したい」という要望が多く寄せられており、今回のディスカウントはその需要に応えるものです。

専有 Shreds が選ばれている理由

専有 Shreds は、UDP による最速伝達と専用サーバーによる揺れの少ない安定性を組み合わせることで、高速処理ワークロードに最適化されています。

- UDP による最速ストリーム- 共有 Shreds と比較して揺れが少なく安定した処理が可能- サーバーリソースを完全に専有できるため、ピーク時でも速度が低下しにくい- 最速到達データのみを優先処理する構成との相性が極めて高い

特に Premium Shreds は、性能とコストバランスが最も高く評価されており、多くのご利用者の皆様に選ばれています。

新ディスカウントクーポンの詳細

今回のディスカウントは、複数リージョンに専有 Shreds を展開する際に自動的に適用される形式で、以下の割引率が適用されます。

- 2 リージョン利用：5% OFF- 3 リージョン利用：8% OFF- 5 リージョン利用：10% OFF- 全リージョン利用：15% OFF

どのタイプの専有 Shreds（Premium / Standard / Metal / Limited）を組み合わせても適用でき、目的に応じて自由に構成を組み合わせられます。

対応リージョン:

リージョンごとに Shreds のランクを変えられる柔軟性

- Frankfurt (FRA)- Amsterdam (AMS)- London (LON)- New York (NY)- Chicago (CHI)- Salt Lake City (SLC)- Tokyo (TY)- Singapore (SGP)

フランクフルトやアムステルダムのように、バリデータ数とステーク量が集中する中核地域には、最も高速な Premium Shreds や Metal Shreds を配置できます。

一方、その他の地域では用途に応じたランクの専有 Shreds を選択可能で、全リージョンを最高品質で揃える必要はありません。

- 競争の激しい地域には最強品質- それ以外は十分な性能でコスト最適化- 結果として、より多くのリージョンをカバーしやすくなる構成が可能

コストパフォーマンスを改善することで、グローバルな Shreds カバレッジを拡大し、UX 向上や機会の増加につながります。

実際のマルチリージョン構成例とユースケース

- FRA + NY + TY：欧州・北米・アジアを同時に最速化- FRA + AMS + NY：欧米のコアレイヤーを高密度にカバー- AMS + TY + SGP：アジア高速構成を土台にしつつ、AMS でグローバル最適化

ユースケースとしては、以下のような用途で効果を発揮します。

- MEV / HFT / 裁定取引- 高速トランザクション送信- オラクル・監視・アラート基盤- グローバル API / Bot / 分析サービス

複数の Shreds を同時購読し、最速で届いたもののみを処理に使う構成は、現場で標準化している手法です。

Premium Shreds は 11 月まで 299ユーロ/m。12 月以降は 360ユーロ/m に改定

Premium Shreds は 11 月末まで 299ユーロ/m で提供されておりますが、12 月より 360ユーロ/m に改定されます。

11 月中に契約された場合、継続サブスクリプションの限り 299ユーロ/m が維持されます。

さらに今回のマルチリージョンディスカウントを併用することで、実効価格を大幅に抑えることができます。

既存ユーザーはチケットから申請でクーポン適用可能

すでに複数リージョンで専有 Shreds をご利用中の皆様は、Validators DAO 公式 Discord 上のサポートチケットよりお知らせください。

スタッフが個別にクーポンを適用し、適用後の支払いサイクルから割引がスタートします。

Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

今後の展開

ERPC と Validators DAO は、世界中のネットワーク距離・経路を検証し、主要バリデータに最短で届くルートを常に最適化しています。

今後もグローバルインフラの強化を継続し、Solana エコシステムにおける高品質で安定した通信基盤を提供してまいります。

- ERPC公式サイト: https://erpc.global/ja- SLV公式サイト: https://slv.dev/ja- elSOL公式サイト: https://elsol.app/ja- Epics DAO公式サイト: https://epics.dev/ja- Validators DAO公式Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR