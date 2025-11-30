フィジカルAIスタートアップのZREK、2025国際ロボット展（iREX2025）に出展

株式会社Zrek

フィジカルAIを製造業に特化して開発する株式会社Zrek（読み：ゼレック、本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：今村優希、以下「ZREK」）は、2025年12月3日（水）～6日（土）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のロボット専門展「2025国際ロボット展（iREX 2025）」に出展します。

出展内容

カメラ一体型のグリッパを備えた協働ロボットによる、ワークの認識・把持デモを展示予定です。ロボット自身が「見る・判断する」ことで、工作機械へのワーク供給・取り出しなど、繰り返し作業かつ状況に応じた判断が必要な工程を、どのように自動化できるかをイメージしていただける内容です。

開催概要

NC工作機械の自動化イメージ

名称：2025国際ロボット展（INTERNATIONAL ROBOT EXHIBITION 2025：iREX 2025）

会期：2025年12月3日（水）～12月6日（土） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（東4～8／西1～4／アトリウム）

主催：一般社団法人日本ロボット工業会、株式会社日刊工業新聞社

入場料：無料（事前来場登録制）

公式サイト：https://irex.nikkan.co.jp/

展示ブース情報

ゾーン名：かながわロボットイノベーション2025／モノづくりパビリオンwithかながわ

ブース位置：西4ホール 神奈川県ブース内（小間番号 W4-143）

当日は、デモの詳細説明や、各社の現場課題に応じたロボット活用の相談も承ります。ぜひZREKブースへお立ち寄りください。

会社概要

求人情報

ZREKでは、デザイナー／エンジニアをはじめとする専門人材を多様な形態（正社員・副業・長期インターンシップ・業務委託）で募集しています。シニア／エキスパート層の参画も歓迎します。ハンズオンでの技術リード、アドバイザリーでの関与など、柔軟な働き方に対応します。

募集職種・歓迎要件

- ハードウェアのプロダクトデザイナー- AI／ロボティクスエンジニア（強化学習／模倣学習／ROS 2）- 協働ロボットのシステムインテグレーション経験者- LLM／VLM／VLA を用いた開発経験者- NVIDIA Isaac Sim／Lab／Omniverse／GR00T などの実装・運用経験者- ヒューマノイドロボットや LeRobot に関する開発経験者- FA 機器・ロボットの設計・製造・販売に携わった経験者

技術開発と社会実装の両面に関心を持ち、当社のビジョンに共感いただける方は、公式 HP または下記よりお問い合わせください。

