東武東上線と伊香保・四万温泉までの高速バスがセットになったお得な往復デジタルクーポンを発売します！

東武鉄道株式会社と関越交通株式会社では、2025 年 12 月 2 日（火）出発分～2026 年 5 月 6 日（水）帰着分の期間限定で、東武東上線・越生線各駅から川越駅までの往復割引運賃と、関越交通の高速バス伊香保四万温泉号の往復割引運賃がセットになった「東武鉄道＆関越交通川越駅乗換で行く！伊香保温泉・四万温泉 湯けむりライナー往復デジタルクーポン」を発売いたします。

このクーポンはお持ちのデジタル端末からご購入いただけるデジタルチケットです。

1 度の手続きで鉄道と高速バスの切符が同時に購入でき、ご利用の際もスマホ画面のデジタル乗車券で完結できるため、電話予約や営業所に立ち寄ることなくお気軽にご利用いただけます。

さらに本クーポンの利用で鉄道運賃もバス運賃も割引となります。

例えば、東武東上線池袋駅から 伊香保温泉間往復利用の場合、通常 5,580 円のところ 5,000 円に、四万温泉間往復の場合、通常 6,580 円のところ 6,000 円と大変お得にご利用いただけます。

四季ごとに異なる表情を見せる伊香保温泉・四万温泉。

なかでも冬は、澄んだ夜空に輝く星を眺めながら雪見風呂に浸かる、癒しのひとときをお過ごしいただけます。

またノスタルジックな雰囲気やスイーツが写真映えすると、年代を問わず多くの旅行者が訪れる人気のエリアとなっています。

普段、電車・バスでお出かけになるお客様はもとより、マイカーを利用していても雪道の運転には不安を抱いているお客様にとっても、本クーポンをご利用いただくことで、雪道運転の心配なく安心してかつお得に群馬県の温泉地へご訪問いただけます。

詳しくは→https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/news/20251127113217degfEz70WRGV8B37QYb3ZA.pdf