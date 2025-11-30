Travel TV¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£2025Ç¯11·î30Æü¡ÖÂçÀ®¥¸¥àMR¥¸¥à¹çÆ±¶½¹Ô TAISEI BOXING PROMOTION vol.28 MRºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Ávol.7¡×¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLUSH¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒMyStar¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTravel TV¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥ÈÇÛ¿®¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ»²Æþ¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢ÍÌ¾¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µー¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇÇ¯´ÖÌó200²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î»î¹ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¤¶½¹Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¡×¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿ー¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Travel TV¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ì¤ÇÛ¿®¤Î»î¹ç¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ーÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Âç²ñÌ¾¡§Æî±É¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Òpresents ÂçÀ®¥¸¥àMR¥¸¥à¹çÆ±¶½¹Ô
TAISEI BOXING PROMOTION vol.28 MRºÇ¶¯¥Þ¥Ã¥Ávol.7
³«ºÅÆü»þ¡§ 2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥êー¥ÊÂçºåÂè2¶¥µ»¾ì
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ Travel TV¡¡»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://era.travel.gr.jp/page/lp/newage/20251130.aspx)
ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È»þ´Ö¡§15:45～
¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥é¥¤¥Èµé8²óÀï ´Ý¸µ Âç¸ÞÏº¡Ê23=ÂçÀ®¡Ëvs Èõ¸ý ÏÂµ±¡Ê25=ARITOMI¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMyStar ÂåÉ½ ºäº¬ ÍÛÊ¿ ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó200²ó¤â¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·À¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤´¤¯°ìÉô¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Travel TV¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢3150FIGHT¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¡¦µµÅÄ¶½µ£»á¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤â¤È¡¢
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·ÑÇÛ¿®¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÀÌµÌ¾¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤±¤ì¤É³Î¤«¤ÊºÍÇ½¤òÈë¤á¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÌ¤Íè¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤¿¤Á¤¬¡¢
¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Travel TV¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ãæ·Ñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»î¹çÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤Ë¶¥µ»¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£