ショートドラマ「モブだち」でコミカルな演技が光る！！俳優【中西夢乃】松任谷由実 全72公演全国ツアー『FORUM8 presents YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26』出演中！！
株式会社アデッソ所属の、俳優中西夢乃、松任谷由実 全72公演全国ツアー『FORUM8 presents YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26』今回はダンサーとして出演中！！https://yuming-wormhole.jp/
【松任谷由実 全72公演全国ツアー『FORUM8 presents YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26』】11/18発売のオリジナルアルバム「Wormhole / Yumi AraI」と連動した全国ホールツアー「THE WORMHOLE TOUR」。2026年に72歳となる自身の年齢と合わせ、2025年11月から2026年12月まで１年以上に及ぶ全72公演の開催を決定！
中西夢乃 俳優
＜子役からの実力派 ＞1996年8月8日生まれ。京都府出身。舞台・映像・広告と多方面で活躍。子役時代、2006年「消臭ポット」のCMにて話題に。以後、NHK「純情きらり」、ドラマ「鈴木先生」などで俳優として活躍。最近では、キリン「華よい」秋のいい顔篇CMなどに出演ショートムービー「モブだち」を発信中。活躍の場を広げている。【SNS・HP】Ｘ：https://x.com/yumenonakanishiinstagram：https://www.instagram.com/yumenonakanishi_8?utm_source=qr事務所HP：https://adessonet.co.jp/works/nakanishi-yumeno/ラジオ『夢ノ8丁目商店街』：https://open.spotify.com/show/4xLzkT8p8G66nHtnS7y5hD
ショートドラマ「モブだち」
YOUTUBE：https://www.youtube.com/@mobudachiTikToK：https://www.tiktok.com/@mobudachiYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=YiB-6FrcfLshttps://www.tiktok.com/@mobudachi/video/7526264752507538706TikTok投稿 :https://www.tiktok.com/@mobudachi/video/7526264752507538706
