「角由紀子の明日滅亡するラジオ」が完全復活！ 新シリーズ「続・角由紀子の明日滅亡するラジオ」2026年1月5日（月）18時よりAuDee・Spotifyで配信開始！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するオリジナルポッドキャスト番組「続・角由紀子の明日滅亡するラジオ」が、2026年1月5日（月）18時より音声配信サービス「AuDee」およびSpotifyにて配信を開始いたします。

本番組は、2020年10月から2025年7月まで約5年間にわたりAuDeeのオリジナルポッドキャスト番組として配信された「角由紀子の明日滅亡するラジオ」の新シリーズ。出演者は旧番組に引き続き、TOCANA総裁で“オカルトクイーン”とも称される角由紀子、お笑いコンビ・デニスの植野行雄、そしてBiSの元リーダーで現在は社長兼現役アイドルとして活動するプー・ルイの3名が務め、毎週3名で放送コードギリギリの攻めたトークをお届けします。

地上波では扱えないオカルト、都市伝説、闇社会、ドラッグ、風俗、性といったタブー視されがちなテーマを独自の温度感で取り上げ、“異色”の番組として人気を集めた旧番組の世界観を受け継ぎつつ、配信先を広げ、これまで以上に深いテーマや視点へと踏み込んでいきます。

番組では現在、の1月5日（月）の配信に先行してメッセージを募集中。

「アナタの身の回りで起こった不思議体験」「この都市伝説ホント？」「性にまつわる相談」をはじめ、

各コーナー宛の投稿や、出演者３人宛への質問などのお便りを下記のメッセージフォームよりお待ちしております。

メッセージフォーム

https://form.audee.jp/zokumetsubou/message

■番組概要■

番組名：続・角由紀子の明日滅亡するラジオ

番組内容：地上波で放送できないオカルト、闇社会、ドラッグ、 風俗etcについてトークしていく番組です。 TOCANA総裁の角由紀子、お笑い芸人デニスの植野行雄、BiSの元リーダーで現在(株)プープーランドの社長プー・ルイの3人がピー音なしじゃ流せないトークを繰り広げます。毎週月曜日 18時 AuDee、Spotifyで配信。「#滅ラジ」でタレコミ求ム！

パーソナリティ：角由紀子、植野行雄（デニス）、プー・ルイ

配信日時：毎週月曜日18時に最新回を配信（初回配信は1月5日（月））

配信先：AuDee、Spotify

番組サイト： https://audee.jp/program/show/300012398

メッセージフォーム：https://form.audee.jp/zokumetsubou/message

番組公式X：https://x.com/ashita_metsubou

番組ハッシュタグ：#滅ラジ

■出演者プロフィール

角由紀子

オカルトニュースメディアTOCANA元編集長で、現在はフリーとして活動する編集者、ライター、オカルト研究家。上智大学中退後、白夜書房、BABジャパンを経て株式会社サイゾーにて不思議系ウェブサイト「TOCANA」を創設、８年間編集長を務める。その傍ら、各種オカルト系テレビ番組の企画、映画『三茶のポルターガイスト』シリーズの制作も手がける。その他、「やりすぎ都市伝説」「上田と女が吠える夜」「すみっこオカルト研究所」などテレビメディアへの露出も近年増加中。YouTubeチャンネル「角由紀子のヤバい帝国」は登録者数約35万人（2025年11月現在）

植野行雄

吉本興業所属のお笑いコンビ デニスのツッコミ担当。日本人の母とブラジル人の父を持つハーフでカナダ・モントリオール生まれ大阪府吹田市育ち。登録者数40万人越えの心霊系YouTube【デニスの怖いYouTube】が話題。

プー・ルイ

歌手、アイドル、会社経営者。2010年末よりアイドルグループ・BiSのメンバーとして活動。現在は株式会社プープーランドを立ち上げアイドルグループ「PIGGS」のプロデューサー兼メンバーとして活動していたが2025年11月29日を持って脱退。プープーランドで2組目となる新グループを2026年に結成予定で、プー・ルイもプロデューサー兼メンバーとして参加することが決まっている。