【緑の風リゾートきたゆざわ】北湯沢の冬を彩る極上の食と体験！ 冬の献立への一新と、幻想的な「冬花火」開催のお知らせ

株式会社野口観光マネジメントが運営する「緑の風リゾートきたゆざわ」（所在地：北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町）は、ブッフェ会場「せせらぎ」および会席会場「もりの風茶寮」の冬の献立が始まります。また、冬の夜空を彩る恒例イベント「冬花火」を今年も開催いたします。

️ 2つの会場で味わう、北の大地の恵み

当館では、お客様のスタイルに合わせて、それぞれ趣の異なる2つの会場で冬の北海道の旬の味覚をご提供いたします。

1. ブッフェ会場「せせらぎ」：冬の北海道が育むブッフェ

当館の代名詞である約150種類の豪華ブッフェが、この冬、さらに進化を遂げます。厳しい寒さの中でこそ旨味を凝縮させる北の大地の旬の食材を惜しみなく使用し、心も体も温まる献立をご提供いたします。ワゴンサービスで大好評のじっくりと時間をかけて煮込み、深いコクと柔らかさを追求したビーフシチューは緑の風の名物！ぜひ温かいうちにお召し上がりください。

エンタメ＆ライブレストラン「せせらぎ」

2. 会席会場「もりの風茶寮」：ユネスコ無形文化遺産「和食」の魅力再発見

「和食」をコンセプトに単なる地域料理にとどまらない、創作会席をご提供いたします。

伝統を守りながらも、新たな解釈を加えた冬の特別献立です。

ユネスコ無形文化遺産「和食の」魅力再発見

～北海道の和食、日本の和食、世界のWASHYOKU～

各都道府県の風土や文化から生まれた郷土料理を、現代的な会席の技で昇華させた特別メニューをご用意。当館名物の150m露天風呂と散歩湯をモチーフにした、見た目にも楽しい創作お造り。新鮮な魚介と技が光る盛り付けで、緑の風ならではの体験を食卓で表現します。

お料理一品一品の味わいを深めるために、厳選した日本酒やワインのペアリングセットをご用意しております（別料金）。食の芸術と美酒のマリアージュをお楽しみくださいませ。

旬の味と全国各地の名物料理「もりの風茶寮」

🎆 幻想的な夜空の祭典：「きたゆざわ 冬花火」

静寂な北湯沢の夜空を鮮やかに彩る、毎年ご好評をいただいている「冬花火」を今年も開催いたします。澄み切った空気の中、雪景色と花火のコントラストが織りなす幻想的な光景は、冬の旅の最高の思い出となるでしょう。

開催期間： 2025年12月31日（水）～2026年1月11日（日）

打ち上げ時間： 20:45頃（予定）

※天候により、時間変更または中止となる場合がございます。

花火（イメージ）

♨️ 緑の風リゾートきたゆざわについて

電話番号：0570-026-6574

住所： 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-2

アクセス： 道央自動車道 伊達ICより車で約40分 札幌より無料送迎バスあり（要予約）

客室数：178室

公式URL： https://midorinokaze-resort.com/

外観（イメージ）ロビー（イメージ）