【奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU】客室ミニバー+飲み放題90分特典付き「極」特別プラン

野口観光マネジメント株式会社

野口リゾートマネジメント株式会社

山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/支配人・石田圭司）

平素よりご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

この度、奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUでは、冬のおこもりに、飲み放題サービスをお楽しみいただける特別プランをご用意いたしました。

飲み放題ドリンクイメージ

■ 特典内容 ■

１.客室冷蔵庫に『缶ビール、お茶、ミネラルウォーター』を1名様につき1本ずつご用意致します。

※缶ビールは大人のみのご用意となり、食事・寝具付のお子様はご当地ジュースに変更いたします。

※飲物を追加する場合は別途有料とさせていただきます。

２.夕食時飲み放題90分付き

※指定されたメニュー内でのご案内となります。

※時間超過分は別途有料とさせていただきます。

厳選された旬の食材を用いた会席料理とともに、お好きなドリンクを心ゆくまでお楽しみください。

プラン販売ページ :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13883667ご予約はこちらからどうぞ山翠楼 公式HP :https://sansuirou.co.jp/その他のプランは公式HPよりご覧いただけます

◆公式ホームページ ベストレート◆

他社インターネット宿泊サイトでご予約するより一番お得な料金でご宿泊が可能です。

（同プラン比較時・適用条件有）

◆◆公式HPからのご予約がお得！さらにご優待特典もあり！◆◆

公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可

1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供

2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算

3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）

展望露天風呂『大空』から見渡す景色(イメージ)

■ 万葉公園の紅葉について ■

山翠楼からほど近い湯河原町の名所「万葉公園」では、現在、紅葉が美しい見頃を迎えております。

渓流のせせらぎに寄り添うように広がる木々が赤や黄金色に染まり、季節の深まりを静かに伝える湯河原ならではの風景をご覧いただけます。

園内を流れる藤木川沿いには、散策路や足湯施設「惣湯テラス」もあり、秋色に包まれた自然のなかで、ゆるやかな時間をお過ごしいただけます。

山翠楼でのご滞在とあわせて、湯河原の秋の情景を楽しむ散策としてもおすすめです。