【地域商社設立】地域を繋ぎ銚子の未来に旗を立てるプロジェクト

AREYOUGOING株式会社

銚子の未来に旗を立てる。 地域のヒト・モノ・コトをつなぐ「地域商社」設立。

クラウドファンディング『HUB & FLAG プロジェクト』を始動

千葉県銚子市 - AREYOUGOING株式会社（代表：坂尾英彦）は、地域商社として地域の価値を再編集し、地域内をまとめ、地域外へ発信していくことのできるハブとなり銚子のポテンシャルを 全国、世界！そして未来へと繋げる「HUB & FLAG」をスタートしました。分散していた地域資源・取り組み・情報を“ハブ”として束ね、地域の魅力を未来へ届ける持続可能な仕組みづくりを目指します。

この取り組みを前に進めるため、クラウドファンディング

『地域商社設立 銚子の未来に旗を立てるプロジェクト』をCAMPFIREにて公開いたしました。

CAMPFIREページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/877196/view?list=watched

■ プロジェクト立ち上げの背景

銚子には、海産物・農産物・醤油文化・灯台・海風を感じる町並みなど、唯一無二の魅力が数多く存在します。しかし、それぞれの活動が点在し、価値が十分に整理・発信されず「魅力はあるのに伝わっていない」という課題を抱えています。

さらに、人口はピークの約10万人から減少を続け、2025年現在は約53,000人。

2030年には約4万人へ減少すると予測され、若年層の流出と一次産業の担い手不足が深刻化しています。

「自分たちの地域は、自分たちで育てる」

外部に頼るのではなく、地域の当事者が立ち上がり、スピード感を持って収益化を伴う地方創生を推進する。その覚悟と危機感が、地域商社設立の原動力となりました。

■ HUB & FLAG プロジェクトで実現すること 地域の魅力を“循環”に変える３つのアクション

１. HUB - 地域の情報と人をつなぐ

・漁業、農業、醸造、観光、文化など多様な活動を可視化

・事業者・企業・行政・教育機関をつなぎ、課題解決を促進

・地域全体で成果が生まれる仕組みを構築

２. MAKE - 銚子ならではの体験・商品・コンテンツを開発

・農業・漁業・醸造の一次産業体験プログラム

・社内研修・教育旅行に向けた食育／地域プログラム

・地元食材を活用した商品や食体験の開発

・観光客の滞在満足度向上（受入・食体験など）

「生産→出荷」だけではなく、「ストーリーと体験」を届ける。

銚子の魅力の本質は“資源”ではなく“人の物語”と私たちは考えています。

３. FLAG - 銚子のポテンシャルを全国・世界・未来へ発信

・全国での銚子フェア・販促イベントの企画

・企業の社内販売・産品販売の実施

メンバーコメント

株式会社くるくるやっほー 代表取締役 坂尾英彦

私たちは今までは農業の魅力を沢山の人に届ける！をミッションに活動してきましたが、この度、設立したAREYOUGOING 株式会社では、地域の価値を最大化して未来を生きる子供達の為に何ができるのか？を考えた結果、今やらないといけないことが沢山あることに気がつきました！

銚子の現状をよく理解しているチョウシ・チアーズ株式会社 佐久間さんと共同設立させて頂くことになりました！

未来へのバトンを預かる思いで代表をさせて頂きます。どうぞよろしくお願いします。

チョウシ・チアーズ株式会社 代表取締役 佐久間快枝

私たちが暮らす街「銚子」には、たくさんの地域資源としての宝物があります。

これまで、チョウシ・チアーズとして、地域を資源にかえる地域ブランドとしての「銚子ビール」。そして、地域の仲間と共に「銚子灯台コーラ」などを提供しつつ、地域を盛り上げる事業を生み出す挑戦を重ねてきました。

銚子が誇れる商品開発をと、販売、資金調達、雇用の創出など、失敗と学びを繰り返しながら、「地域とともに歩むビジネスモデル」の土台をづくりに励んできました。

今回、立ち上げる「地域商社」は、この経験を活かしながら、さらに地域の可能性を広げていくためのネクストステージであり新しい挑戦です。

地域内外の仲間たちと一緒に価値をつくり、交流を生み、新しい経済の流れを生み出していく。そんな循環を本気で形にしていきたいと考えています！

このプロジェクトを通して、銚子の魅力を発信し、共に未来を築く仲間と出会えたら嬉しいです！

ぜひいっしょにチョウシいい未来を！

ぜひ、ご協力よろしくお願いいたします。

リトルリンク株式会社 代表取締役 望月瑛司

僕は2021年から3年間、銚子市の地域おこし協力隊として活動してきました。銚子で出会った多くの方々から、たくさんの学びと経験をいただき、その時間が今の僕をつくってくれました。

そして今回、「銚子を全国に、全国から銚子へ」という想いを実現するために、地域商社のメンバーとして新たに参加することになりました。協力隊を卒業してからも、またこうして銚子を盛り上げる活動に関われることを、とても嬉しく思っています。

AREYOUGOING株式会社として、銚子だけでなく全国で挑戦する人たちと手を取り合いながら、地域を元気にする取り組みを広げていきたいと思います。これからもどうぞ応援よろしくお願いします！

応援コメント

銚子市長 越川信一

一次産業の体験をメインとした地域商社の立ち上げを心から応援します。全国屈指の農業・漁業・水産加工業・醤油醸造業。銚子は古くから「食のマチ」として発展してきました。豊かな食や地域資源を掘り起こし、つなげ、新たな魅力を創出する地域商社事業は、銚子の新たな可能性を切り拓くものです。

まさに、あるモノをつないで、ないコトつくる、１００年後の街に希望の光を届ける取り組みです。地域商社から、銚子を元気にする「地域愛」が大きく広がっていくことを期待しています。

“犬吠崖っぷちライン”銚子電気鉄道株式会社 代表取締役 竹本勝紀

世界一チョウシのいい街づくりに邁進する銚子人の挑戦。

地方衰退の時代にあって、地域を元気にする取り組みに共感し、心からのエールを送ります。

三菱商事株式会社 銚子支店長 小野航

銚子は食にあふれ、醸造も盛んなだけでなく、古くから風光明媚な地域としても知られています。

気候も冬は暖かく、夏は涼しくとても過ごしやすいところです。

多くの方に、銚子に足を運んでいただきこの魅力を肌で感じていただきたいと思っています。

この魅力を伝えるために、様々な体験型観光や交流、文化に触れられる機会を提供し、この魅力ある銚子地域を多くの皆様に知っていただくきっかけとなる地域商社の設立を応援します

銚子市事業承継・創業支援ラボ運営協議会 会長 伊藤剛康

「事業承継創業支援ラボ」は、銚子の海・大地・風・食など豊富な地域資源など「銚子の魅力」を発信し、「関係人口層」、「創業予備軍」など多く人を呼び込み、「働く場づくり」につなげていくことを目的に設置されました。

一次産業体験型の機能を提供する「地域商社」は”人と人とのつながり“、”実証の場”という点で、「ラボ」の活動との連携が期待できると思っています。

このプロジェクトが成功し、「地域商社」を起点に、銚子の地域や人の魅力が広く発信され、関係人口創出を通じて銚子活性化につながっていくことを期待します。

■ 今後の予定

・クラウドファンディングを通じた仲間・スポンサーの募集

・地域資源の調査・ネットワーク整理

・企業向け体験／研修プログラムの開発

・市内での観光・体験コンテンツの実装

・市外／国内／海外へのPR・販路開拓

■ クラウドファンディングページ（支援はこちら）

▼ CAMPFIRE

https://camp-fire.jp/projects/877196/view

■ 会社概要

会社名：AREYOUGOING株式会社

代表者：坂尾英彦

事業内容：地域活性事業／観光事業／クリエイティブ事業 ほか

■ 本リリースに関するお問い合わせ

AREYOUGOING株式会社

担当：坂尾英彦

Mail：ayg@choshicheers.com

