「読み逃してない？ 先月配信の準新刊キャンペーン 最大22冊無料」フェアとしてオーバーラップから刊行されているライトノベルとコミックスが各電子ストアにて45冊無料になるキャンペーンを11月30日(土)～12月16日(土)まで実施いたします。対象作品としては『転生悪魔の最強勇者育成計画』（漫画：瀬川竜、原作：たまごかけキャンディー、原作イラスト：長浜めぐみ）をはじめ、『オークの酒杯に祝福を』（漫画：かなどめはじめ）など人気作品がラインナップ！そのほか対象作品ついては下記リンクからチェック！

https://blog.over-lap.co.jp/yominogasi/

＜フェア対象期間＞2025年11月30日（日）～2025年12月16日（土）

＜フェア対象電子ストア＞

https://www.cmoa.jp/https://sokuyomi.jp/https://piccoma.com/web/https://bookpass.auone.jp/https://booklive.jp/https://sp.handycomic.jp/https://www.mangabox.me/https://dokusho-ojikan.jp/https://bookwalker.jp/https://galapagosstore.com/https://www.dlsite.com/comic/https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/tphttps://dbook.docomo.ne.jp/https://book.dmm.com/https://ebookjapan.yahoo.co.jp/https://play.google.com/store/books?hl=jahttps://honto.jp/https://www.amazon.co.jp/kindle-dbs/storefronthttps://manga.line.me/https://ebookstore.sony.jp/https://video.unext.jp/https://www.yodobashi.com/category/151007/

※一部書店様においては、配信状況の関係上対象作品全てが配信されている訳ではございませんので予め御了承ください。※配信状況に関して、弊社へのお問い合わせはお控え頂ければと思います。