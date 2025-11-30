無添加・無糖のシングルオリジンの本格エスプレッソベース「割るだけ珈琲」が埼玉県戸田市のふるさと納税返礼品に

株式会社ＨＩＮＯＫＩ無添加・無糖のシングルオリジンの本格エスプレッソベース「割るだけ珈琲」

株式会社HINOKI（埼玉県戸田市、代表取締役 平山斗馬）が運営する「natural cafe 檜の森」は、国内最大級のふるさと納税サイト『さとふる』にて、埼玉県戸田市へのふるさと納税返礼品として、「割るだけ珈琲」提供を開始しました。

詳細を見る :https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1687924&query_id=b891fa09-6bc6-47e9-b1c3-5d1cbac7c3e0

■寄付先の自治体

埼玉県戸田市

■商品概要

商品名：割るだけ珈琲 5本セット（エチオピア・ペルー・インドネシア・グアテマラ・ブラジル）(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1687924&query_id=78713851-c41c-4ee5-bad4-0d3d612658f6)

寄付額：29,000円

商品名：割るだけ珈琲 3本セット（エチオピア・ペルー・インドネシア）(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1687931&query_id=51341a67-f4d2-4d86-b811-e1b61a0c3201)

寄付額：20,000円

割るだけ珈琲について

エチオピア、グァテマラ、ペルー、ブラジル、インドネシアをご用意。それぞれ異なる風味の個性を持つ豆を、最適な焙煎で丁寧に抽出。

私たちは「身体に優しいものを手軽に」というコンセプトのもと、ちょっとした息抜きにぴったりなカジュアルにすぐ飲める、ウェルビーイングなコーヒーをつくりました。

このコーヒーには、化学肥料・農薬不使用のコーヒー豆のみを使用しており、誰もが簡単に自分を気遣え、美味しさで心も満たされるようにという想いを込めました。

あらゆる大切な瞬間に寄り添う

割るだけで本格。シングルオリジンの贅沢を日常に。

自分を大切にしたい時、大切な人を想う時、誰かに喜んで欲しい時、選択肢の一つとして「割るだけ珈琲」を選んでいただけると嬉しいです。手軽に準備できる「割るだけ珈琲」で、忙しい日々の中でも心地のよい「ほっとひと息」をお楽しみください。

産地ごとの個性をそのままに

一般的なコーヒーでは味を長く保つために添加していることが多い重曹を、あえて添加をしないことで、コーヒーの自然な味わいや独特の風味をそのまま保持しています。

重曹が入らないため開封後の長持ちが難しく、空気に触れると酸化が始まり少しずつ味が落ちていきます。開封後は早めにお飲みいただくことで、最高のコーヒー体験を提供します。

様々な味わいを手軽に楽しめる

牛乳で割ることによってカフェラテやホットカフェラテとしてお楽しみいただけることはもちろん、水やお湯で割ることによってアイスコーヒーやホットコーヒーとしても楽しめることにこだわって作りました。

水、お湯、牛乳、ホットミルクなど様々な割りものでお楽しみいただけます。お好みに合わせた希釈量で、きっとお気に入りの一杯に出会えます。

化学肥料・農薬不使用・無添加

安心してお楽しみいただける高品質なコーヒーをお届けするために、化学肥料や農薬を一切使用しないコーヒー豆のみを使用しています。コーヒー豆の生産において、化学肥料や農薬を一切使用しない有機栽培の割合は、全体の約３割とされています。

保存料・香料・着色料を含め、一切の添加物を使用せず、コーヒー本来のピュアな味を追求しました。

誰にでも届く質の高いコーヒー体験

コーヒーの味の違いに出会ったことのない方でも、この「割るだけ珈琲」をプレゼントすることで、手軽に各種コーヒー豆の特徴をお楽しみいただけます。専門店に行くことなく、自宅で高品質なコーヒー体験を実現し、お家でのコーヒータイムを一段と特別なものに変えます。

健康面に配慮した、カジュアルに飲める「割るだけ珈琲」は、自分自身を含む、大切な人のそばにぴったりのギフトです。

運営会社概要

社名：株式会社HINOKI

本社：〒335-0021 埼玉県戸田市新曽2195番地1

代表取締役：平山 斗馬

設立：2024年2月

事業内容：飲食事業（natural cafe 檜の森(https://naturalcafehinokinomori.com/)）・フィットネス事業（檜 hinoki body make salon(https://hinokibodymakesalon.com/)）の運営

公式オンラインストア：https://store.naturalcafehinokinomori.com/