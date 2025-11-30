大分市佐賀関地域の大規模火災に対する支援金の寄附について

株式会社ティーケーピー

2025年11月18日に大分市佐賀関地域で発生した大規模災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝）は、2025年11月20日のプレスリリースにてお知らせしたとおり、大規模火災で被害を受けられた皆さまへの金銭的支援に加え、弊社が運営するアパホテル〈大分駅前〉における客室提供の準備を進め、大分市へ申し入れを行ってまいりましたが、このたび当社は、総額3,000万円の寄附を行いました。

今回の火災により、お住まいや生活基盤を失われた多くの方々が、いまも不安な状況下での生活を余儀なくされています。被災された皆さまに重ねてお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興を心より願っております。当社としても、地域支援の一助となるべく、運営するホテルを一時避難所としてご活用いただけるよう引き続き申し入れを行っています。

当社はこれまでも、地域課題に対して事業を通じた支援活動を継続してまいりました。被災された皆さまの安全と健康を心よりお祈り申し上げるとともに、地域の復興に向け、今後も尽力してまいります。

【株式会社ティーケーピー会社概要】

