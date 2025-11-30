全国約20社が大阪に集結。MONOKATARI EXPO 2025、本日開幕

株式会社CRENEO

■ MONOKATARI EXPO 2025、本日開幕

MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム（事務局：株式会社CRENEO）は、2025年12月1日より、KITTE大阪2F（GiftPad space／@JP CAFE）にて、2ヶ月間の地域特別展示「MONOKATARI EXPO 2025」を開催いたします。

本展は、大阪・関西万博で生まれた “地域 × デジタル × 共創” の取り組みを アフター万博のソフトレガシー として継承する新たなプロジェクトです。また、石川県輪島市・七尾市を中心とした“能登復興支援” を重要テーマとし、デジタルとリアルの双方から地域の再生・職人の再挑戦を支えます。

■展示の特徴

● 1. 工房を360°で巡る「デジタルオープンファクトリー」 VR・大型モニターで工房内部を“その場にいるように”巡る没入体験。

地域ごとの技・素材・文化の背景を空間的に理解できる、日本でも数少ない展示形式です。

VRゴーグルを使った“イマーシブな体験”

● 2. リアル特設展：作り手が“直接伝える” ハイブリッド体験

徳島（THE TOKUSHIMA）や輪島（THE WAJIMA）では、制作実演・販売・ワークショップ・対話をコンパクトに体験でき、デジタルだけでは伝わらない「作り手の想い」に触れられます。

特に輪島特設展は、能登復興支援の象徴的ブースとして位置づけています。

作り手による制作実演・ワークショップ・対話の様子（万博会場での様子）

● 3. その場で購入できる、EC／デジタルモール連携

展示を通じて心が動いた商品は、会場からデジタルモール・ECサイトで即購入可能。

「体験 → 理解 → 購買」をシームレスに接続した、次世代の地域展示モデルです。

デジタルモールのサイト画面（左）/ スマートフォン等による顔認証後のサイト画面（右）

■出展企業（約20社※／順次追加）

・石川県 七尾市（能登復興支援）

合同会社アマイケ／有限会社大根音松商店／株式会社スギヨ／株式会社高澤商店／革仕事の店tasola

・和歌山県 和歌山市

有限会社嶋本木工所／紀州てまり工房 さゆ紀

・徳島県 徳島市

オージージャパン株式会社／KITA CRAFT／NCタカシマ

※ THE TOKUSHIMA、THE WAJIMA など会期中に追加開催される特設展の出展企業を含む。



■ 今後の開催スケジュール（2ヶ月全体像）

※ 内容・日程は変更となる場合があります。

■会期・会場

【会期】2025年12月1日（月）～2026年1月31日（土）

【時間】11:00～20:00

【会場】KITTE大阪 2F（大阪市北区梅田3-2-2）

常設展示：Giftpad space

特設展：@JP CAFE

Giftpad space 会場イメージ

■主催・共催・協力・後援

主催

MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム

（事務局：株式会社CRENEO）

共催

一般社団法人クラウドサービス推進機構（CSPA）

一般社団法人 AI・IoT 普及推進協会

一般社団法人ロボティックス・オートメーション普及推進協会

一般社団法人Work Design Lab

NPO アジア・アパレルものづくりネットワーク

World Trade Center Tokyo 株式会社

協力

和歌山商工会議所

徳島商工会議所

七尾商工会議所

輪島商工会議所

後援

大阪商工会議所

株式会社北陸銀行

■ MONOKATARI EXPO について

MONOKATARI EXPOは、地域のものづくり企業が持つ “技術・文化・物語” を、デジタルとリアルを融合した展示によって国内外へ届けるプロジェクトです。2025年10月、大阪・関西万博で誕生し、万博で生まれた “地域 × デジタル × 共創” の取り組みを アフター万博のソフトレガシー として継承。大阪の地で再編集し、全国の産地とともに未来へつなぐモデルづくりを進めています。

万博会場 MONOKATARI JAPAN ブース（写真中央）

■ MONOKATARI EXPO 2025 コンソーシアム事務局

株式会社CRENEO

Email：info@cre-neo.com

URL：https://cre-neo.com/

デジタルモール：https://digimall-monokatari.cre-neo.com/