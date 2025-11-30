AI会計サービス「ALL-UP」正式リリース

株式会社メタアルケミスト

株式会社メタアルケミストは、2025年11月30日に、AI会計サービス「ALL-UP」を正式リリースしました。

製品紹介ページ：https://all-up.meta-alchemist.co.jp/

ALL-UPとは

ALL-UPとは、株式会社メタアルケミストが提供する、ブラウザ上で操作でき、個人から企業まで幅広くご利用いただける包括的な財務・会計管理システムです。単純なレシートの管理から本格的な財務諸表の作成まで、お客様の会計業務全般を効率的にサポートします。

どのような人に向いている？

・個人事業主・フリーランスの方

・確定申告に必要な帳簿作成レシート

・領収書の整理整頓経費管理の自動化

・中小企業・スタートアップ

・月次・年次決算書の作成会計監査への対応

・複数拠点での統一的な会計処理

・会計事務所・税理士事務所

・複数クライアントの会計データ管理

・効率的な監査証跡の保管

・標準化された財務報告

こんな課題を解決します

Before（導入前）

・ レシートが紛失しがち

・ 手作業での帳簿作成に時間がかかる

・ 決算期になって慌てて資料を準備

・ 会計ソフトが複雑で使いこなせない

・ 複数の事業所のデータ管理が煩雑

After（導入後）

・デジタル化でレシート紛失ゼロ

・ AI機能で入力作業を大幅削減

・ リアルタイムで財務状況を把握

・ 直感的なインターフェースで誰でも使用可能

・ 一元管理で業務効率が向上

主な特徴

使いやすいインターフェース

・直感的な操作：会計の専門知識がなくても簡単に使用可能

・モバイル対応: スマートフォンからもレシート登録が可能

・リアルタイム更新: データ入力と同時に財務諸表が自動更新

スマホ画面の一例AI・自動化機能

・OCR機能: レシートを撮影するだけで自動でデータ化

・自動仕訳: AIが適切な勘定科目を提案

・書類分類: 領収書、請求書、契約書を自動で分類

・Google Drive連携: クラウドストレージとの自動同期

本格的な会計機能

・複式簿記: 正確な会計処理に対応

・財務諸表: 貸借対照表、損益計算書の自動生成

・会計基準: 日本の会計基準に完全準拠

・監査対応: 詳細な取引履歴と証跡の保管

セキュリティ・信頼性

データ暗号化: すべてのデータを暗号化して保護

バックアップ: 自動バックアップでデータ消失を防止

アクセス制御: ユーザーごとの細かな権限設定

監査ログ: すべての操作履歴を記録

提携税理士事務所への相談（別料金）

・税申告等の相談を、提携税理士事務所に相談することも可能（料金は提携税理士事務所の規定による）

サポート体制

充実のサポート

オンラインヘルプ: 24時間アクセス可能な詳細マニュアル

チャットサポート: 営業時間内はリアルタイムでサポート

セットアップ支援: 初期設定のお手伝い

定期アップデート

・新法や税制への随時対応

・お客様のご意見、ご要望の積極的な採用

・お客様のご意見、ご要望を集約し、アップデートロードマップの提示

導入支援

無料デモ: 実際の画面を見ながらの機能説明

移行サポート: 他システムからのデータ移行支援

研修プログラム: チーム全体での効果的な活用方法をレクチャー

お問い合わせは公式HPから

