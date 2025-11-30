AI会計サービス「ALL-UP」正式リリース
株式会社メタアルケミストは、2025年11月30日に、AI会計サービス「ALL-UP」を正式リリースしました。
製品紹介ページ：https://all-up.meta-alchemist.co.jp/
ALL-UPとは
ALL-UPとは、株式会社メタアルケミストが提供する、ブラウザ上で操作でき、個人から企業まで幅広くご利用いただける包括的な財務・会計管理システムです。単純なレシートの管理から本格的な財務諸表の作成まで、お客様の会計業務全般を効率的にサポートします。
どのような人に向いている？
・個人事業主・フリーランスの方
・確定申告に必要な帳簿作成レシート
・領収書の整理整頓経費管理の自動化
・中小企業・スタートアップ
・月次・年次決算書の作成会計監査への対応
・複数拠点での統一的な会計処理
・会計事務所・税理士事務所
・複数クライアントの会計データ管理
・効率的な監査証跡の保管
・標準化された財務報告
こんな課題を解決します
Before（導入前）
・ レシートが紛失しがち
・ 手作業での帳簿作成に時間がかかる
・ 決算期になって慌てて資料を準備
・ 会計ソフトが複雑で使いこなせない
・ 複数の事業所のデータ管理が煩雑
After（導入後）
・デジタル化でレシート紛失ゼロ
・ AI機能で入力作業を大幅削減
・ リアルタイムで財務状況を把握
・ 直感的なインターフェースで誰でも使用可能
・ 一元管理で業務効率が向上
主な特徴
使いやすいインターフェース
・直感的な操作：会計の専門知識がなくても簡単に使用可能
・モバイル対応: スマートフォンからもレシート登録が可能
・リアルタイム更新: データ入力と同時に財務諸表が自動更新
スマホ画面の一例
AI・自動化機能
・OCR機能: レシートを撮影するだけで自動でデータ化
・自動仕訳: AIが適切な勘定科目を提案
・書類分類: 領収書、請求書、契約書を自動で分類
・Google Drive連携: クラウドストレージとの自動同期
本格的な会計機能
・複式簿記: 正確な会計処理に対応
・財務諸表: 貸借対照表、損益計算書の自動生成
・会計基準: 日本の会計基準に完全準拠
・監査対応: 詳細な取引履歴と証跡の保管
セキュリティ・信頼性
データ暗号化: すべてのデータを暗号化して保護
バックアップ: 自動バックアップでデータ消失を防止
アクセス制御: ユーザーごとの細かな権限設定
監査ログ: すべての操作履歴を記録
提携税理士事務所への相談（別料金）
・税申告等の相談を、提携税理士事務所に相談することも可能（料金は提携税理士事務所の規定による）
サポート体制
充実のサポート
オンラインヘルプ: 24時間アクセス可能な詳細マニュアル
チャットサポート: 営業時間内はリアルタイムでサポート
セットアップ支援: 初期設定のお手伝い
定期アップデート
・新法や税制への随時対応
・お客様のご意見、ご要望の積極的な採用
・お客様のご意見、ご要望を集約し、アップデートロードマップの提示
導入支援
無料デモ: 実際の画面を見ながらの機能説明
移行サポート: 他システムからのデータ移行支援
研修プログラム: チーム全体での効果的な活用方法をレクチャー
お問い合わせは公式HPから
https://all-up.meta-alchemist.co.jp/
決算書サンプル
業績分析サンプル
GoogleDrive連携サンプル
柔軟な勘定科目設定