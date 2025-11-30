絶景レストラン瀬戸内ダイニングで味わう　休暇村讃岐五色台では、冬季限定「香川のうまいものビュッフェ～冬～」を12月1日より提供開始　旬の「オリーブ鰤」をはじめ冬の味覚が勢ぞろい

一般財団法人休暇村協会

2025年3月27日にリニューアルをした、讃岐平野と瀬戸大橋が一望できる高台に建つリゾートホテル休暇村讃岐五色台（所在地：香川県坂出市大屋冨町、総支配人：石橋 正浩）では、冬季限定ビュッフェ「香川のうまいものビュッフェ～冬～」を12月1日（月）より提供します。ライブキッチンの握り寿司や季節の天婦羅に加え、香川ゆかりの食材を使った「あったか鍋フェア」も同時開催。旬の一椀として「牡蠣のかきたまにゅうめん」をご用意し、冬の味覚を幅広くお楽しみいただけます。

冬季限定「香川のうまいものビュッフェ～冬～」

◆冬に旬を迎える「オリーブ鰤」をピックアップ

香川県の県魚である養殖ハマチに、県産オリーブの葉粉末を加えた餌を与え育てる「オリーブ鰤」は、秋頃から出荷が始まる冬の味覚です。さっぱりとした味わいと、ぷりぷりっとした心地よい歯ごたえ、とろけるような質の良い脂が特徴で、ビュッフェではお刺身や握り鮨、鍋の具材としてもお楽しみいただけます。

冬の味覚「オリーブ鰤」。休暇村讃岐五色台では、12～2月の期間中ビュッフェで提供しています。

◆「香川のうまいものビュッフェ～冬～」プラン概要

冬季限定で “あったか鍋フェア” を開催します。「牡蠣」や「オリーブ鰤」、「ひまわり牛」「オリーブ豚」など香川ゆかりの食材を、豆乳やキムチなどお好みの出汁に合わせ、オリジナル鍋としてお楽しみいただけます。

販売期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

料 金：１泊２食付き 16,000円～（税込）

※平日和室10畳2名1室利用時の1名様料金

香川ゆかりの食材を使った「あったか鍋フェア」も同時開催。

◆休暇村讃岐五色台香川県の絶景「父母ヶ浜」をオマージュして設えた水盤を備えた約400平方メートル の「水鏡テラス」。刻々と変わる空が水面に映り込む光景をご覧いただけます。

瀬戸内海の島々や瀬戸大橋を眼下に見渡すことができる絶景のリゾートホテル。四国八十八か所の81番白峯寺、82番根香寺にも近く、道中お使いいただくのにも便利です。

所在地 ：〒762-0015 香川県坂出市大屋冨町3042

総支配人：石橋 正浩

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/goshiki/

1968年（S43）9月開設

1975年（S60）2月増築

1988年（S63）4月瀬戸大橋開通に合わせ増改築

2023年（R5） 9月開設55周年

2025年（R7） 3月27日リニューアルオープン

お肌にやさしい、やわらかいお湯で瀬戸内の絶景を眺めながらお風呂をお楽しみ頂けます。2025年5月14日に誕生した、約100平方メートル の広々とした特別な和洋室です。別荘のような感覚でお過ごしいただけます。ご夕食はビュッフェで瀬戸内の旬の味覚をお楽しみください。夕陽が沈んだ後には、テラスから美しい夜景が広がります。

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園等豊かな環境に展開するリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあいプログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。