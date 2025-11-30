北野瑠華、大好評のデジタル写真集『こっち向いてよ』の未公開カットのみで構成された特別編を本日11月30日に緊急リリース！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では11月30日(日)より、元SKE48で現在は女優として活躍を見せる北野瑠華さんのデジタル限定写真集『こっち向いてよ ～ reprise ～』をリリースいたします。

『こっち向いてよ ～ reprise ～』表紙

先月、配信開始となった『こっち向いてよ』が、配信直後から話題沸騰！ 読者の皆様からの「続編はないのか」との問い合わせに応える形で、『こっち向いてよ』には未収録の未公開カットのみで構成された、特別編を緊急リリースいたします。

『こっち向いてよ』が気に入った諸兄は是非ゲットすべし!!

●北野瑠華コメント

デジタル写真集からまた更にデジタル写真集へ繋がることって今回が初めてなので、たくさんの方に私のグラビアが届いているんだなと思うととっても嬉しいです！

前回の『こっち向いてよ』ももう一度楽しみながら今回の作品も私の全てをしっかり見て下さいね！

『こっち向いてよ ～ reprise ～』より『こっち向いてよ ～ reprise ～』より『こっち向いてよ ～ reprise ～』より

北野瑠華（きたの・るか）プロフィール

1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。身長158cm。血液型＝A型。2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が空前絶後の大ヒットを記録、グラビア界で一躍、時の人となる。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。

公式HP：https://kitano-ruka.com/

公式X(@official_ruka25)

公式Instagram(@rukakitano0525)

【書誌情報】

デジタル写真集『こっち向いてよ～ reprise ～』

撮影：LUCKMAN

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。