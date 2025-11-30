上妻宏光「生一丁！Tour 2025-2026」始動、25周年アルバム『繋 -TSUNAGU-』を携え、NY公演から国内ツアーへ ― 本日宮城で初日！
三味線奏者・上妻宏光が、ソロ活動25周年を記念したツアー「生一丁！Tour 2025-2026」を開催している。初日となった11月15日、米ニューヨークの95thストリートにあるSymphony Space Leonard Nimoy Thalia Theatreにて公演が行われ、満席の観客を前に、伝統的な津軽三味線の響きとジャンルを越えた音楽表現で大きな喝采を浴びた。
また、前日には、カーネギーホールで開催された“An Evening of Traditional Japanese Arts”にも出演。中村隼人や三響會（亀井広忠、田中傳左衛門、田中傳次郎）ら日本の伝統芸能の担い手たちと共演し、世界の舞台で存在感を示している。
photo by Hiromitsu Yasui (Weekend.)
今回の「生一丁！」公演は、三味線の“生音”のみで構成され、伝統曲から現代的アレンジまで幅広く披露。現地チェロ奏者との共演や、息子で同じく三味線奏者の上妻光輝の出演も実現し、会場はスタンディングオベーションに包まれた。25年の歩みとさらなる進化を体現するステージとなった。
このツアーの演奏曲を収録した最新アルバム『繋 -TSUNAGU-』が、11月26日（水）に発売された。韓国の人気作曲家チョン・ジェイルによる書き下ろし曲「YUGEN」をはじめ、林英哲、宮田大、浅野祥、LEOら、国・ジャンル・世代を超えたアーティストが参加。
25周年の節目に、これまでの軌跡と未来への挑戦を音で描き出した意欲作であり、垣根を越えた共演者との化学反応が作品にドラマティックな広がりをもたらしている。
配信では空間オーディオ仕様も採用し、三味線の細部まで体感できる音像で楽しむことができる。
そして本日11月30日（日）、宮城・中新田バッハホール公演からいよいよ国内ツアーがスタート。ツアーにゲスト出演する次世代奏者・浅野祥の出身地でもある宮城を皮切りに、2026年3月まで全14公演を予定。伝統と革新を掲げる上妻宏光の新たな挑戦が、ここから全国へと広がっていく。
また、25周年記念の特別仕様の手ぬぐい［生一丁！×家紋手ぬぐい］や「生一丁！Tシャツ」など、会場限定グッズの販売も予定されている。詳細は上妻宏光オフィシャルサイトにてご確認いただきたい。
CD『繋 -TSUNAGU- 』商品情報
https://lit.link/agatsumahiromitsu_tsunagu1126
『繋 -TSUNAGU- 』配信情報
https://agatsuma.lnk.to/TSUNAGU
※Apple Music、Amazon Music Unlimitedでは空間オーディオでもお楽しみいただけます
会場限定グッズ情報
https://agatsuma.tv/contents/1012927
上妻宏光「生一丁！」Tour 2025-2026 ツアーチケット情報
https://agatsuma.tv/contents/962336?tag=all
商品情報
上妻宏光『繋 -TSUNAGU-』
01. 越天楽弦奏曲 [上妻宏光 x LEO]
02. 螺旋 [上妻宏光 x 浅野 祥]
03. NIPPON [上妻宏光 x 林 英哲・英哲風雲の会]
04. YUGEN [上妻宏光 x 浅野 祥]
05. ⾬のダンス [上妻宏光]
06. NIKATA [上妻宏光 x 宮田 大]
07. 三味男-SHAANME- [上妻宏光x 浅野 祥]
08. 津軽じょんから節（旧節～新節） [上妻宏光]
発売日：2025年11月26日（水）
税込：\2,750 (税抜\2,500)
品番：COCB-54381
POS： 4549767 344850
発売元：日本コロムビア株式会社