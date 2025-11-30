アパマンショップ　べあ～君＆ハニちゃんの舞台裏へ！初回撮影を3名限定でご招待

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において店舗数＊1・契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）は、2026年より公開予定の全国参加型企画「べあ～君＆ハニちゃん 50音ダンス」の本格始動に先立ち、2025年12月12日（金）に行う初回撮影の一部を3名様限定で特別公開いたします。

2025年度47都道府県ご当地ダンス撮影風景

50音ダンスとは

「50音ダンス」は、“あ・い・う・え・お”から“ん”までの50音をモチーフに、べあ～君とハニちゃんが全国の街を舞台に15秒ダンスを披露する、アパマンショップ史上最大規模のキャラクターダンスプロジェクトです。

毎週水曜日に50週連続で公開し、その地域ならではの名物・文化・特産・歴史・観光名所・方言・風景など、多彩な魅力をキャラクターの動きに落とし込みながら発信していきます。

ダンスの振付には、各都道府県の象徴的な動きや、地元の皆さまに親しみのある所作・伝統・踊り・祭りなどを取り入れ、全国の魅力を“楽しく・わかりやすく・キャラクターらしく”伝えることを目指しています。

企画の背景

近年、SNSを中心に「リアルな舞台裏」を公開するコンテンツに注目が集まっています。キャラクターの誕生の瞬間、撮影の緊張・楽しさ・工夫、スタッフとの臨場感あるやり取りなど、普段見ることができない裏側に触れることで、作品への“愛着”がより強まる傾向があります。

アパマンショップは、2024年より公式キャラクター“べあ～君”を中心としたプロモーションを強化し、Instagram・X・TikTok・note・Facebookなど、多様なSNSでファンコミュニティを形成してきました。

その中で「べあ～君をもっと近くで感じたい」「撮影現場が見てみたい」「キャラクターが生まれる瞬間に立ち会いたい」という声が寄せられるようになり、今回初めて“撮影現場の限定公開”という新たな取り組みを実施することにいたしました。

また、本企画は来春開始の“50音ダンスシリーズ”のローンチに向けたプレ企画として、ファンの皆さまにも制作プロセスの一端に触れていただける構成となっています。

当日の体験内容

当選された３名の方には、下記のような体験をしていただけます。

１. べあ～君＆ハニちゃんの15秒ダンス撮影を特別見学

50音ダンスの中から複数の振付を実際に収録する現場を間近でご覧いただけます。

キャラクターの動きや表現、スタッフとの息の合わせ方など、通常では見ることのできない撮影風景を体験できます。

２. 演出・振付の裏側を体感

キャラクターの身体的特徴や世界観にあわせて調整する様子を、リアルタイムで見学できます。撮影の前後で衣装を整える瞬間や、カメラチェック、照明調整など“モノづくりのリアル”も感じていただけます。

３. 撮影後の記念フォトタイム

べあ～君・ハニちゃんと並んで記念写真を撮影いただけます。※SNS投稿OKカット／NGカットは事前にご案内します。

【日程、場所】

日程

2025年12月12日（金）13：30～14：00 ※時間は当選者にのみご案内いたします。

場所

東京都内（屋内スタジオを予定） ※詳細は当選者のみにご連絡します。

応募方法

以下のいずれかの方法でご応募いただけます。

【1：応募フォーム】

以下の応募フォームより必要事項をご入力ください。

https://forms.gle/wxoLdZbNh4g6EWns5

【2：Instagram から応募】

アパマンショップ公式Instagram（@apaman_shop）をフォロー

キャンペーン投稿に「いいね」

コメント欄に 「参加希望」 と記入

【3：X（旧Twitter）から応募】

アパマンショップ公式X（@Apamanshop）をフォロー

キャンペーン投稿をリポスト

引用ポストで 「参加します！」 と投稿

募集期間・当選連絡

2025年11月30日（日）～12月５日（金曜）23:59

当選された方には、12月9日（月）までにDMまたはメールアドレスにてご連絡いたします。

参加に必要な詳細・注意事項などもあわせてご案内いたします。

注意事項

・撮影した写真・動画について、公開可能な範囲は当社が指定するカットのみとさせていただきます。

・撮影現場では安全確保のため、スタッフの指示に従っていただきます。

・未成年の方が応募する場合は、保護者の同意を得てください。

・健康状態、安全面から参加が困難と判断した場合、参加をお断りする場合があります。

・交通費・宿泊費等は当選者のご負担となります。

・撮影スケジュールは天候・制作状況等により変更となる場合があります。

プロジェクトの狙い

１. 全国の地域魅力を、キャラクターを通して発信

「住まい探しは“街”を知ることから」という考えのもと、各地域の文化・魅力・歴史をキャラクターがわかりやすく紹介します。

２. SNS×リアルの融合によるファン育成

SNS動画だけでなく、制作の裏側・現場の熱量をファンへ共有することで、キャラクターへの愛着や参加感を高めます。

３. 地域企業・自治体とのコラボ機会の創出

県ごとの特徴を活かした振付を制作することで、今後の地域イベント連携・商業施設イベント・観光PRとのコラボレーションを見据えています。

４. アパマンショップのブランド価値向上

「住まいをもっと楽しく、もっと身近に」という理念のもと、若年層にも親しみやすいブランド発信を推進します。

べあ～君・ハニちゃんについて

アパマンショップ公式キャラクター“べあ～君”は、「やさしさ」「安心」「親しみやすさ」を象徴するキャラクターです。

2025年4月にはパートナーキャラクター“ハニちゃん”が登場し、SNSや店頭POP、ARコンテンツ、ダンス動画など、多様な形でブランドの魅力を伝えています。

両キャラクターは「住まい探しを“もっと楽しく”する」をテーマに、SNS上での発信だけでなく、イベント出演、地域コラボ、オリジナルグッズ、AR・3Dプロジェクトなど幅広い活動を展開しています。

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/206_1_949241591b39d30300b8bda8bfb568f7.jpg?v=202511301127 ]

