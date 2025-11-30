【栃木シティ】今矢直城監督 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田Ｊ２リーグ続投のお知らせ

株式会社THE TOCHIGI CITY UNITED

このたび、今矢直城監督が引き続き、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田Ｊ２リーグの指揮を執ることが決定しましたので、お知らせいたします。

今矢 直城（いまや なおき）監督

■生年月日：1980年6月18日

■出身：兵庫県

■指導歴

2010年～2017年 早稲田ユナイテッド監督

2018年 横浜F・マリノス通訳

2020年～ 2020年11月 清水エスパルスコーチ

2021年11月～ 栃木シティ 監督

■資格

JFA Pro License

オーストラリアサッカー協会A級コーチライセンス

【コメント】

このたび、百年構想リーグおよび2026/27シーズンも栃木シティで指揮を取らせていただく事になりました。

栃木シティに関わる選手、スタッフ、サポーターの皆さんのおかげで2025シーズンのＪ３リーグを優勝できた事、心から感謝いたします。

来季もチームと共に成長出来るように、一日一日を大切に、且つ大胆にチャレンジしたいと思います。

どんな時でも熱い声援を届けてくれるサポーターの皆さんと新しい景色を歩める事を幸せに思います。

来季も前へ突き進みましょう！