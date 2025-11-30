【栃木シティ】今矢直城監督 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田Ｊ２リーグ続投のお知らせ
株式会社THE TOCHIGI CITY UNITED
このたび、今矢直城監督が引き続き、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグおよび2026/27シーズン明治安田Ｊ２リーグの指揮を執ることが決定しましたので、お知らせいたします。
今矢 直城（いまや なおき）監督
■生年月日：1980年6月18日
■出身：兵庫県
■指導歴
2010年～2017年 早稲田ユナイテッド監督
2018年 横浜F・マリノス通訳
2020年～ 2020年11月 清水エスパルスコーチ
2021年11月～ 栃木シティ 監督
■資格
JFA Pro License
オーストラリアサッカー協会A級コーチライセンス
【コメント】
このたび、百年構想リーグおよび2026/27シーズンも栃木シティで指揮を取らせていただく事になりました。
栃木シティに関わる選手、スタッフ、サポーターの皆さんのおかげで2025シーズンのＪ３リーグを優勝できた事、心から感謝いたします。
来季もチームと共に成長出来るように、一日一日を大切に、且つ大胆にチャレンジしたいと思います。
どんな時でも熱い声援を届けてくれるサポーターの皆さんと新しい景色を歩める事を幸せに思います。
来季も前へ突き進みましょう！