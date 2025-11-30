【12月｜10社限定】PeakyLink、AIとノーコードでアプリ連携を自動化。APIカスタマイズ支援付きモニター募集開始
ピーキー株式会社（埼玉県）は、自社業務に活用しているアプリやSaaSの連携を誰でも簡単に構築できる自動化ツール 「PeakyLink」 のモニター企業を 12月限定・10社限定 で募集します。
PeakyLinkは、Slack、Notion、Gmail、LINE、HubSpot、Microsoft Teams、Salesforce、Google Drive、Dropboxなど、主要なアプリ同士をコード不要で連携できるノーコードツールです。さらに、AIが最適なワークフロー構築をサポートし、複雑な自動化を誰でも実現できます。
今回のモニター募集では、各社の業務内容に合わせた カスタム連携・API設定支援 も専任チームが担当します。導入前ヒアリングからアプリ連携の代行まで、企業の状況に合わせた支援を提供します。AIを導入検討したい企業様や、試してみたい企業様にぜひ伴走いただきたい内容です。
お問い合わせはこちらから :
https://peaky.co.jp/
PeakyLinkの特徴
- コード不要、ドラッグ&ドロップでアプリ連携を構築
- Slack、Notion、Gmail、LINEなど主要ツールを接続
- AIがワークフロー構築やエラー修正をサポート
- 専任コンサルタントが導入から運用まで支援
モニター募集概要
対象：業務の自動化やDX推進に課題を持つ企業
特典：初期費用無料・3ヶ月間50%OFF・専任サポート付き
内容：ワークフロー設計、API・アプリ連携のカスタマイズ支援
募集枠：12月限定・10社
申し込み：https://peaky.co.jp/
背景
多くの企業がDXの必要性を感じる一方で、アプリ間の連携やAPI設定は専門知識が必要で、導入のハードルが高い状況にあります。PeakyLinkは非エンジニアでも業務改善・自動化・SaaS連携を実現できるようにすることを目的に開発されました。
会社概要
社名：ピーキー株式会社
事業内容：DX支援、システム開発、プロダクト開発
Web：https://peaky.co.jp
お問い合わせ
PeakyLink モニター申し込み（お問い合わせやご相談も歓迎）
https://peaky.co.jp/lp/peakylink/
