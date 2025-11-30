【12月｜10社限定】PeakyLink、AIとノーコードでアプリ連携を自動化。APIカスタマイズ支援付きモニター募集開始

ピーキー株式会社

ピーキー株式会社（埼玉県）は、自社業務に活用しているアプリやSaaSの連携を誰でも簡単に構築できる自動化ツール 「PeakyLink」 のモニター企業を 12月限定・10社限定 で募集します。

PeakyLinkは、Slack、Notion、Gmail、LINE、HubSpot、Microsoft Teams、Salesforce、Google Drive、Dropboxなど、主要なアプリ同士をコード不要で連携できるノーコードツールです。さらに、AIが最適なワークフロー構築をサポートし、複雑な自動化を誰でも実現できます。

今回のモニター募集では、各社の業務内容に合わせた カスタム連携・API設定支援 も専任チームが担当します。導入前ヒアリングからアプリ連携の代行まで、企業の状況に合わせた支援を提供します。AIを導入検討したい企業様や、試してみたい企業様にぜひ伴走いただきたい内容です。

お問い合わせはこちらから :https://peaky.co.jp/

PeakyLinkの特徴

モニター募集概要

- コード不要、ドラッグ&ドロップでアプリ連携を構築- Slack、Notion、Gmail、LINEなど主要ツールを接続- AIがワークフロー構築やエラー修正をサポート- 専任コンサルタントが導入から運用まで支援

対象：業務の自動化やDX推進に課題を持つ企業

特典：初期費用無料・3ヶ月間50%OFF・専任サポート付き

内容：ワークフロー設計、API・アプリ連携のカスタマイズ支援

募集枠：12月限定・10社

申し込み：https://peaky.co.jp/

背景

多くの企業がDXの必要性を感じる一方で、アプリ間の連携やAPI設定は専門知識が必要で、導入のハードルが高い状況にあります。PeakyLinkは非エンジニアでも業務改善・自動化・SaaS連携を実現できるようにすることを目的に開発されました。

会社概要

社名：ピーキー株式会社

事業内容：DX支援、システム開発、プロダクト開発

Web：https://peaky.co.jp

お問い合わせ

PeakyLink モニター申し込み（お問い合わせやご相談も歓迎）

https://peaky.co.jp/lp/peakylink/

