柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」Blu-ray BOX 2026/3/25(水)発売決定！
公式サイト :
https://kashiwada-ohta.com/
●X（旧Twitter）発＆書籍累計40万部超のラブコメ作品が遂にアニメ化！
Xフォロワー約23万人(2025/11/26時点)の人気漫画家、東 ふゆによる40万部超のラブコメ作品が遂にアニメ化！日本の大手漫画サイト『ニコニコ静画』では累計約2,000万PV！
●何をしても表情が変わらない柏田さんを魅力的に描く！
ヒロインの柏田さんは何をしても表情が変わらない。しかし性格は人懐っこく、太田君に対して積極的。そんな柏田さんの感情をアニメならではの表現で描く。
●監督は「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」の神谷智大、キャラクターデザインは「劇場版ハイスクール・フリート」の中村直人。
※デザインは後日解禁となります。
※特典はなくなり次第終了となります。
「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」商品情報
【発売日】
2026年3月25日(水)
【価格】
Blu-ray BOX 24,200円（税込）
「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」作品情報
【キャスト】
柏田さん：藤田茜
太田君：夏目響平
田所君：広瀬裕也
佐田君：堀金蒼平
田淵さん：花守ゆみり
小田島さん：峯田茉優
太田姉： 三上枝織
柏田兄：岸尾だいすけ
【スタッフ】
原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）
監督：神谷智大
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人
美術設定：高橋麻穂
美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：宮川はれみ
撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）
CGディレクター：島 大祐(天狗工房)
編集：白石あかね（瀬山編集室）
音響監督：長崎 行男
音楽：橋本由香利/設楽哲也
オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」
エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」
アニメーション制作：STUDIO POLON
【ストーリー】
何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、
めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。
正反対の二人は、きっと両思い…？
※商品の仕様は変更となる可能性がございます。
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会