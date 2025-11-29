柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」Blu-ray BOX 2026/3/25(水)発売決定！

株式会社ハピネット公式サイト :https://kashiwada-ohta.com/

●X（旧Twitter）発＆書籍累計40万部超のラブコメ作品が遂にアニメ化！

Xフォロワー約23万人(2025/11/26時点)の人気漫画家、東 ふゆによる40万部超のラブコメ作品が遂にアニメ化！日本の大手漫画サイト『ニコニコ静画』では累計約2,000万PV！

●何をしても表情が変わらない柏田さんを魅力的に描く！

ヒロインの柏田さんは何をしても表情が変わらない。しかし性格は人懐っこく、太田君に対して積極的。そんな柏田さんの感情をアニメならではの表現で描く。

●監督は「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」の神谷智大、キャラクターデザインは「劇場版ハイスクール・フリート」の中村直人。

「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」店舗別購入特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2465_1_9e863e62e149ee17f5e7a7f9c93ec060.jpg?v=202511301028 ]

※デザインは後日解禁となります。

※特典はなくなり次第終了となります。

「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」商品情報

【発売日】

2026年3月25日(水)

【価格】

Blu-ray BOX 24,200円（税込）

「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」作品情報

【キャスト】

柏田さん：藤田茜

太田君：夏目響平

田所君：広瀬裕也

佐田君：堀金蒼平

田淵さん：花守ゆみり

小田島さん：峯田茉優

太田姉： 三上枝織

柏田兄：岸尾だいすけ

【スタッフ】

原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）

監督：神谷智大

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）

CGディレクター：島 大祐(天狗工房)

編集：白石あかね（瀬山編集室）

音響監督：長崎 行男

音楽：橋本由香利/設楽哲也

オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」

エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」

アニメーション制作：STUDIO POLON

【ストーリー】

何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、

めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。

正反対の二人は、きっと両思い…？

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会