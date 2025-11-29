TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！Blu-ray BOXの発売決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の最新情報が解禁されましたことをご案内いたします。

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』

ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開しました！

▼公式YouTube：ノンクレジット版のオープニング・テーマ

https://youtu.be/RRFSobQd1uY

▼公式YouTube：ノンクレジット版のエンディング・テーマ

https://youtu.be/F4r4kTwR4_M

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』

Blu-ray BOXの発売が決定！

【Blu-ray BOX 概要】

発売日：2026年3月25日（水）

価格：22,000円（税抜）

収録話数：全12話収録

・DISC1：1～4話

・DISC2：5～8話

・DISC3：9～12話

仕様：カラー / 約300分 / 1層 / 3枚組 / 特製三方背ケース

封入特典：ブックレット

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

※特典仕様・特典内容・デザイン等は予告なく変更になる可能性がございます。

法人特典

■Amazon

アクリルキーホルダー+ビジュアルシート3枚セット

■アニメイト(通販含む)

B2マルチクロス

■ゲーマーズ

A3マイクロファイバータオル3枚セット

※商品のデザイン・特典・仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。

作品基本情報

あらすじ

何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。

正反対の二人は、きっと両思い…？

柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。

STAFF

原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）

監督：神谷智大

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）

CGディレクター：島 大祐(天狗工房)

編集：白石あかね（瀬山編集室）

音響監督：長崎 行男

音楽：橋本由香利/設楽哲也

オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」

エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」

アニメーション制作：STUDIO POLON

CAST

柏田さん CV.藤田茜

太田君 CV.夏目響平

田所君 CV.広瀬裕也

佐田君 CV.堀金蒼平

田淵さん CV.花守ゆみり

小田島さん CV.峯田茉優

放送情報

TOKYO MX：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～

関西テレビ ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～

※10月5日（日）初回放送のみ25：25～

BS11 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～

AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～

※リピート放送 毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/

公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)

原作情報

原作コミックス1~10巻好評発売中！

番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~2巻も好評発売中！

原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/

(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会