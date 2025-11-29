TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！Blu-ray BOXの発売決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の最新情報が解禁されましたことをご案内いたします。
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開しました！
▼公式YouTube：ノンクレジット版のオープニング・テーマ
https://youtu.be/RRFSobQd1uY
▼公式YouTube：ノンクレジット版のエンディング・テーマ
https://youtu.be/F4r4kTwR4_M
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
Blu-ray BOXの発売が決定！
【Blu-ray BOX 概要】
発売日：2026年3月25日（水）
価格：22,000円（税抜）
収録話数：全12話収録
・DISC1：1～4話
・DISC2：5～8話
・DISC3：9～12話
仕様：カラー / 約300分 / 1層 / 3枚組 / 特製三方背ケース
封入特典：ブックレット
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
※特典仕様・特典内容・デザイン等は予告なく変更になる可能性がございます。
法人特典
■Amazon
アクリルキーホルダー+ビジュアルシート3枚セット
■アニメイト(通販含む)
B2マルチクロス
■ゲーマーズ
A3マイクロファイバータオル3枚セット
※商品のデザイン・特典・仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。
作品基本情報
あらすじ
何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。
正反対の二人は、きっと両思い…？
柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。
STAFF
原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）
監督：神谷智大
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人
美術設定：高橋麻穂
美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：宮川はれみ
撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）
CGディレクター：島 大祐(天狗工房)
編集：白石あかね（瀬山編集室）
音響監督：長崎 行男
音楽：橋本由香利/設楽哲也
オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」
エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」
アニメーション制作：STUDIO POLON
CAST
柏田さん CV.藤田茜
太田君 CV.夏目響平
田所君 CV.広瀬裕也
佐田君 CV.堀金蒼平
田淵さん CV.花守ゆみり
小田島さん CV.峯田茉優
放送情報
TOKYO MX：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～
関西テレビ ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～
※10月5日（日）初回放送のみ25：25～
BS11 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～
AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～
※リピート放送 毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
公式サイト・公式SNS
公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/
公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)
原作情報
原作コミックス1~10巻好評発売中！
番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~2巻も好評発売中！
原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会