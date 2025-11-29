TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！Blu-ray BOXの発売決定！

写真拡大 (全4枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の最新情報が解禁されましたことをご案内いたします。




TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』


ノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開！



TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のノンクレジット版のオープニング・テーマ、エンディング・テーマを公開しました！




▼公式YouTube：ノンクレジット版のオープニング・テーマ


https://youtu.be/RRFSobQd1uY





▼公式YouTube：ノンクレジット版のエンディング・テーマ


https://youtu.be/F4r4kTwR4_M




TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』


Blu-ray BOXの発売が決定！




【Blu-ray BOX　概要】


発売日：2026年3月25日（水）


価格：22,000円（税抜）


収録話数：全12話収録


・DISC1：1～4話


・DISC2：5～8話


・DISC3：9～12話



仕様：カラー / 約300分 / 1層 / 3枚組 / 特製三方背ケース


封入特典：ブックレット


発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング



※特典仕様・特典内容・デザイン等は予告なく変更になる可能性がございます。



法人特典


■Amazon


アクリルキーホルダー+ビジュアルシート3枚セット



■アニメイト(通販含む)


B2マルチクロス



■ゲーマーズ


A3マイクロファイバータオル3枚セット



※商品のデザイン・特典・仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。




作品基本情報




あらすじ


何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。


正反対の二人は、きっと両思い…？


柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。



STAFF


原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）


監督：神谷智大


シリーズ構成：横手美智子　　


キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人


美術設定：高橋麻穂


美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）


色彩設計：宮川はれみ


撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）


CGディレクター：島 大祐(天狗工房)


編集：白石あかね（瀬山編集室）


音響監督：長崎 行男


音楽：橋本由香利/設楽哲也


オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」


エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」


アニメーション制作：STUDIO POLON



CAST


柏田さん　CV.藤田茜


太田君　CV.夏目響平


田所君　CV.広瀬裕也


佐田君　CV.堀金蒼平


田淵さん　CV.花守ゆみり


小田島さん　CV.峯田茉優



放送情報


TOKYO MX：2025年10月4日（土）より毎週土曜21：00 ～


関西テレビ ：2025年10月5日（日）より毎週日曜26：52 ～


　 ※10月5日（日）初回放送のみ25：25～


BS11 ：2025年10月6日（月）より毎週月曜23：00 ～


AT-X ：2025年10月7日（火）より毎週火曜21：30 ～


※リピート放送　毎週木曜9：30～ ／ 毎週月曜15：30～



※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。



公式サイト・公式SNS


公式サイト： https://kashiwada-ohta.com/　


公式X：@kashiwada_ohta (https://x.com/kashiwada_ohta)



原作情報


原作コミックス1~10巻好評発売中！


番外編『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君＋』1~2巻も好評発売中！


原作公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/product/321808000140/


────────────────────────────────────────



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会