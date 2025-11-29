山下 街が表紙イラスト『ihr HertZ 2026年1月号』本日11/29発売！
株式会社大洋図書
『ihr HertZ 2026年1月号』
発売：11/29（土）｜ 配信：12/19（金）
【巻頭カラー】
灯台守とかもめの子……吾妻香夜
【巻中カラー】
喫茶カンコドリ……百年子＜デビュー＆新連載＞
ひかりめぐりまたたいて……山下 街
望田くんは恋をしている……木下けい子
秘密守……ハル
囀る鳥は羽ばたかない……ヨネダコウ
ハルに焦がれる風待草……町屋はとこ
推しはぷりんす・あ・ら・もーど……関口かんこ
時節によりブルー……日々
Ωの花燭 共鳴恋情……原作:岩本 薫＆作画:幸村佳苗
東江秘書が言うことには……秋雨るい
ブルーエンドの続きから……ツノナツメ
荒らし配信者とドS弁護士……東野 裕
アンチヒロイックダーリン……梅乃しゃり
百日の薔薇 -Maiden Rose-……稲荷家房之介
［特別掲載］オオカミと許嫁……夜光花＆梨とりこ
【表紙作家インタビュー】
山下 街
【BLエッセイ「再会」特集】
青木らき
ハノタノハ
藤平しらべ
山路伴
user
【リレーエッセイ】
エンゾウ
■ 詳細はこちら ▶︎ https://bs-garden.com/product/00087/
■ ihr HertZ_CRAFT編集部公式X ▶︎ https://x.com/ihrHertZ_CRAFT