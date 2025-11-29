山下 街が表紙イラスト『ihr HertZ 2026年1月号』本日11/29発売！

株式会社大洋図書

『ihr HertZ 2026年1月号』




発売：11/29（土）｜ 配信：12/19（金）



【巻頭カラー】


灯台守とかもめの子……吾妻香夜






【巻中カラー】


喫茶カンコドリ……百年子＜デビュー＆新連載＞






ひかりめぐりまたたいて……山下 街






望田くんは恋をしている……木下けい子


秘密守……ハル


囀る鳥は羽ばたかない……ヨネダコウ


ハルに焦がれる風待草……町屋はとこ


推しはぷりんす・あ・ら・もーど……関口かんこ


時節によりブルー……日々


Ωの花燭 共鳴恋情……原作:岩本 薫＆作画:幸村佳苗


東江秘書が言うことには……秋雨るい


ブルーエンドの続きから……ツノナツメ


荒らし配信者とドS弁護士……東野 裕


アンチヒロイックダーリン……梅乃しゃり


百日の薔薇 -Maiden Rose-……稲荷家房之介


［特別掲載］オオカミと許嫁……夜光花＆梨とりこ



【表紙作家インタビュー】


山下 街



【BLエッセイ「再会」特集】


青木らき


ハノタノハ


藤平しらべ


山路伴


【リレーエッセイ】


エンゾウ



