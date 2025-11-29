デゥイラー、CES 2026にて海外法人向け与信判定機能β版をローンチ

Dwilar, inc.

2026年1月に米国ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」において、JETRO（日本貿易振興機構）が主催する「JAPAN Pavilion」出展企業として採択されました。

JETRO公式プレスリリース: https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2025/750c2d80e62ce590.html

■ 出展概要イベント名:

CES 2026(Consumer Electronics Show 2026)

会期: 2026年1月6日～9日

会場: Venetian Expo, Hall G - 62801 - Eureka Park (米国ネバダ州ラスベガス)

出展場所: Japan Pavilion

展示製品: Lita

公式サイト: https://www.ces.tech/

■与信判定AI：Lita

Dwilarは、62 か国の与信情報機関および主要オープンバンキングAPIと連携し、外国人が母国の信用情 報を活用して入居審査や金融サービスを受けられる越境与信プラットフォームを提供しています。

外国人の与信情報は国内の与信情報機関では収集されず、調査依頼を行っても白紙回答を受けてしまう という特性上、定量データを用いた与信判定を行うこと自体が難しい現状がありました。私たちは、AIを活用した新技術を用いて、外国人の母国データを取得・解析することで必要なすべての与信情報の提供を可能にし、高精度な独自の与信スコアリングを提供しています。

■ 新機能概要説明：

Dwilarは個人向けの与信情報解析の技術を転用し、海外法人向けの与信判定機能のβ版をリリースしました。外国人の与信同様に外国法人の与信情報は国内の機関に収集されず、また特に非上場企業の場合には、リサーチ会社などを活用してもほとんど情報が取得出来ないために与信判定が難しい現状がありました。

今回の新機能に於いては、海外法人の与信情報をワンクリックで取得、主要取引先や取引先との入出金記録、借入与信枠・借入履歴・返済実績など、審査の上で重要な情報項目を提供可能にしました。企業の海外進出時の金融機関によるローンやクレジットカード発行、また海外法人の監査などを目的とした利用シーンを想定しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=watch ]